Cine are cele mai mari şanse? Conform Betano.com, Feli este principala favorită, ea adunând peste 1 milion de vizualizări pe Youtube cu melodia „Bună de iubit”. Fosta participantă de la Vocea Românei a lansat recent şi varianta în limba engleză a piesei cu care speră să îi dea gata în luna mai pe ascultătorii din Europa. Un pariu de distracţie pe Feli cu miza 50 de lei îţi poate aduce un câştig de aproape 150 de lei.

La mare luptă cu Feli este formaţia Jukebox – a nu se confunda cu Postmodern Jukebox. Piesa „Auzi cum bate” a adunat pe Youtube aproximativ 250.000 de vizializări şi este interpretată alături de Bella Santiago. Aşadar, şansa a doua pentru Jukebox să câştige finala, cota de 3,00.

A treia favorită este formaţia The Humans. Se pare că românii duc lipsă de imaginaţie la numele trupelor, din moment ce şi acesta, la fel ca şi Jukebox, se poate confunda cu celebrii The Humans. Melodia românilor pare a fi mai bună decât cea a lui Feli sau Jukebox şi se numeşte „Goodbye”. A adunat doar puţin peste 100.000 de vizualizări pe Youtube, însă vocea lui Cristina Caramarcu nu este deloc rea, iar piesa sună foarte „Eurovision-istic”. Va face surpriza The Humans de România?