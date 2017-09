The Motans lansează un nou single, „Nota de plată“, în colaborare cu Inna: „E o onoare că suntem colegi“ VIDEO

„Ideea cu „Nota de plată“ mi-a dat-o un coleg de la Global Records şi pentru că mi-a plăcut, în aceeaşi zi, am avut o sesiune împreună cu Irina Rimes şi am hotărât sa o dezvoltăm şi sa facem din ea o piesă. A trecut ceva timp si ne-a luat un pic de efort tuturor celor care au lucrat la ea până să ajungem la varianta finală, dar, în schimb, a iesit o piesă care ne place. Despre colaborarea cu INNA pot spune ca a fost o experienţă unică pentru mine. A dat culoare întregii melodii şi a făcut-o să sune pur şi simplu feeric, aş vrea să îi mulţumesc pentru implicare, profesionalism. De asemenea, aş vrea să le spun «mulţumesc» Irinei Rimes, lui Alexandru Cotoi şi lui Costin Bodea. E mereu o plăcere să lucrez cu aceşti oameni. Mulţumesc echipei de filmări care a lucrat la clip (Trandafilm) şi, desigur, un mare «mulţumesc» întregii echipe Global Records“, a declarat The Motans.

„The Motans, un artist cool, talentat, o bucurie să lucrez cu el, o onoare că suntem colegi la Global Records. Sperăm să vă bucuraţi de „Nota de plată“, a declarat Inna.