Tatăl lui Sean Paul a murit la o zi după concertul din România. Artistul le ceruse fanilor să se roage pentru el: „Eu cânt aici în timp ce tatăl meu este în spital“ VIDEO

Tatăl muzicianului Sean Paul a murit joi seara, la doar o zi după ce fiul său a concertat la Arenele Romane din Bucureşti

Vestea a fost anunţată chiar de Sean Paul, prin intermediul unui comunicat de presă, în care a cerut totodată să i se respecte dreptul la intimitate în momente atât de grele pentru el şi pentru familia sa, arată Libertatea.

„Cu regret profund, anunţ trecerea în nefiinţă a tatălui meu, Garth Henriques”, a transmis vineri Sean Paul. “În numele familiei noastre, doresc să mulţumesc tuturor celor care ne-au transmis condoleanţe sincere în această perioadă”, a adăugat el. „Vreau să-mi exprim aprecierea faţă de medici, asistenţi medicali şi echipa medicală de la Spitalul Universitar din West Indies, precum şi fanilor, prietenilor şi familiei, care au donat sânge şi ne-au trimis gânduri bune”, a încheiat mesajul muzicianul jamaican.

Garth Henriques, tatăl starului reggae Sean Paul, se afla peste două luni în spital, luptându-se cu o boală necruţătoare. Sean Paul a făcut public lunea trecută faptul că tatăl său era se afla internat la unitatea de terapie intensivă a Spitalului Universitar din West Indies (UHWI) şi avea nevoie urgentă de sânge O negativ.

„Am cerut familiei şi prietenilor să doneze sânge dacă pot, deci dacă cineva poate ajuta, aş aprecia foarte mult", a spus la aceat vreme Sean Paul. Într-un clip postat pe internet, artistul a spus că boala tatălui său a fost motivul pentru care a fost mai discret în apariţii în ultimele luni, fără să dezvăluie boala de care suferă acesta.





A urcat pe scenă cu gândul la tatăl său bolnav

Miercuri seară, Sean Paul a oferit încă o dată publicului român un spectacol memorabil. Peste 4000 de fani au cântat cu artistul şi au dansat mai bine de o oră la Arenele Romane.

Sean Paul a urcat pe scenă la ora 21, în aplauzele şi uralele de bucurie ale fanilor, începându-şi show-ul cu celebra piesă „No Lie“ şi continuând cu piese celebre care nu lipsesc din playlistele de radio şi de club din România, precum „We Be Burnin'“, „Ever Blazin“, „Give It Up to Me“, „Never Gonna Be The Same“ sau „Temperature“.

În singurul moment de respiro, în care artistul şi-a lăsat publicul să se oprească din dans, Sean Paul a mărturisit că tatăl lui este în spital şi i-a rugat pe toţi cei prezenţi să se roage pentru sănătatea lui. Emoţionat, el i-a îndemnat să îşi iubesca părintii şi să se gândească mereu la ei: „Eu cânt aici în timp ce tatăl meu este în spital. Vă cer să ne rugăm împreună pentru el! Şi cred că, din păcate, nu ne gândim atât de mult cât ar trebui la părinţii noştri. Haideţi să fim aproape de ei“, a încheiat Sean Paul, continuând concertul.





Sean Paul: „Nu am ştiut că Inna este din România“

În cadrul conferinţei de presă dinaintea concertului, Sean Paul a răspuns curiozităţilor jurnaliştilor, vorbind cu drag despre ţara sa, Jamaica, dar şi despre multiculturalitatea familiei sale (Bunicul său paternal era evreu, a cărui familie a imigrat din Portugalia, iar bunica de pe linie paternală era o afro-caraibeană. Mama sa este de descendenţă engleză şi chinezo-jamaicană).

„Nu am limba mea, este Patois, un fel de engleză pe care Jamaica a luat-o de peste tot şi a început să o vorbească. Când am început să fac muzică, întotdeauna am crezut că este un domeniu imens, am crezut că oamenii din lumea întreagă o vor simţi, dar de asemenea mi-am dorit să pot să vorbesc cu oamenii mei din propria ţară. Îmi pare rău că oamenii nu înţeleg întotdeauna ceea ce spun.“

Deşi este pentru a treia oară când concertează în România, cântăreţul jamaican a recunoscut că nu ştie nimic despre ţara noastră: „Nu ştiu foarte multe despre Romînia, dar ştiu că este o naţiune uimitoare, m-am distrat ultima dată când am venit aici“.

Când a fost întrebat dacă ştie vreun artist român, jamaicanul a recunoscut că din păcate nu cunoaşte, însă la auzul numelui INNA, Sean Paul a avut o reacţie de sinceră uimire, spre amuzamentul jurnaliştilor: „Oh, nu am ştiut că Inna e din România. Scuzaţi-mă! INNA... Asta e o nebunie. Nu am ştiut că e de aici. Scuze, INNA!“

Cel mai înalt punct al carierei lui Sean Paul: „Acum!“

Întrebat de „Adevărul“ care consideră că a fost cel mai înalt punct al carierei sale de până acum, artistul a făcut referire la perioada de la începutul anilor 2000, când a cunoscut un succes fantastic odată cu albumul „Dutty Rock“, care a câştigat un Grammy în 2004 pentru Cel mai bun album raggae al anului şi a continuat cu al treilea album „The Trinity“ (2005), care a obţinut 4 nominalizări la Billboard Music Award, însă spune cu mândrie că cel mai înalt punct al carierei sale se află întotdeauna în prezent.

„Îmi trăiesc viaţa şi sunt fericit. Când lumea întreabă care a fost cea mai bună perioadă a mea, eu răspund: Cel mai bun moment este acum! Mulţumesc, România, că eşti alături de mine în cea mai bună perioadă a mea (Râde)“, a spus Sean Paul.

Artistul a spus şi din ce îşi ia inspiraţia pentru muzica sa: „În majoritatea pieselor mele este vorba despre energie, este despre ce simţi pe moment. Femeile sunt o mare inspiraţie pentru mine. Să le văd dansând, pentru că de obicei aleg ritmuri dansante, care te fac să te mişti. Mă inspiră să văd oameni în felul acesta. Fiecare dintre noi avem aceleaşi dorinţe şi toţi avem un singur scop“.