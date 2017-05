Tarja, Beyond the Black şi Walkways, noi nume confirmate la Festivalul ARTmania

Soprana şi pianista finlandeză care a obţinut faima internaţională ca solistă a trupei Nightwish îşi va prezenta noul album în premieră în Transilvania, într-un concert care va avea loc în Piaţa Mare din Sibiu sâmbătă, 29 iulie. Tarja Turunen, o soprană cu un ambitus excepţional, o tehnică impecabilă şi un spirit rock viguros şi profund, vine la Sibiu în cadrul turneului The Shadows Show, început la finalul anului trecut pentru promovarea celor mai recente dintre materialele sale, EP-ul "The Brightest Void" şi albumul "The Shadow Self".

Au confirmat venirea la Sibiu şi germanii Beyond The Black, eroii rock-ului simfonic european. Pe primele locuri în topurile germane şi austriece, Beyond the Black sunt vârf de lance în muzica metal continentală, spune critica, estimând că cel mai recent album al lor, “Lost in Forever”, este o incredibilă demonstraţie de virtuozitate, o explozie de sensibilitate creativă.

Li se alătură pe afiş vedetele noului val de rock alternativ din Israel, Walkways, o trupă tânără care şi-a câştigat faima pentru maniera genială în care alătură reprizelor executate în forţă, părţi lirice, de o delicateţe remarcabilă. Festivalul ARTmania a anunţat până acum alte patru trupe importante: Lacuna Coil, Riverside, You And Me At Six şi Devin Townsend Project.