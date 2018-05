Secretul din spatele mişcărilor „care sfidau gravitaţia“ ale lui Michael Jackson din videoclipul „Smooth Criminal“, dezvăluit de neurochirurgi VIDEO

Manjul Tripathi şi colegi de la Postgraduate Institute of Medical Education and Research din Chandigarh, India, spun în Journal of Neurosurgery: „Cei mai antrenaţi dansatori ajung să se aplece la cel mult 25-30 de grade în faţă. Michael Jackson a reuşit o mişcare de 45 de grade care sfidează gravitaţia şi pare că nu este de pe această Planetă“.

Dacă o persoană încearcă să se aplece în stilul „Smooth Criminal“ va observa că presiunea cade mai degrabă pe tendonul lui Ahile decât pe muşchii coloanei vertebrale. Acest lucru permite o aplecare limitată chiar şi pentru cineva cu abilităţi ca ale lui Michael Jackson, explică profesorul Tripathi.

Starul şi-a reuşit mişcarea graţie pantofilor special concepuţi

Aceştia aveau o bază în forma literei V în zona călcâiului, pe talpă, ca un dispozitiv mecanic cu ajutorul căruia Michael se putea prinde temporar de podeaua scenei.

Înainte de aceşti pantofi, Michael se folosea de cabluri sau hamuri prinse în jurul taliei pentru a crea iluzia. Se crede că muzicianul şi doi colegi de la Hollywood s-au inspirat din încălţămintea astronauţilor americani, cu care se fixau atunci când lucrau în condiţii de gravitaţie zero.

Michael Jackson (29 august 1958 - 25 iunie 2009) a fost cântăreţ, compozitor, dansator şi coregraf american, supranumit „regele muzicii pop“. S-a remarcat încă din copilărie, în calitate de membru al grupului Jackson Five, şi a devenit apoi, după ce şi-a lansat cariera solo, unul dintre cei mai apreciaţi artişti ai planetei. A lansat numeroase albume de succes, precum „Thriller“, „Bad“ şi „Dangerous“, iar single-urile şi discurile sale s-au vândut în aproximativ 1 miliard de copii pe plan mondial.

Michael Jackson a câştigat 15 premii Grammy (dintre care două trofee onorifice), 26 American Music Awards (mai mult decât oricare alt artist solo), a fost recompensat cu două stele pe Walk of Fame din Hollywood - în 1980, ca membru al grupului Jackson Five, şi în 1984, ca artist solo - şi a fost inclus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame - în calitate de membru al grupului Jackson Five, în 1997, şi ca artist solo, în 2001.

Cu o viaţă personală marcată de numeroase controverse şi apariţii publice intens mediatizate, Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, din cauza unei supradoze de propofol, un anestezic puternic, pe care starul american îl utiliza ca somnifer. Artistul efectua în acea perioadă o serie de repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, „This Is It Tour“, care ar fi trebuit să includă 50 de show-uri şi să înceapă în iulie 2009, la Londra.

După decesul cântăreţului american, custodia celor trei copii ai lui - Prince Michael Jackson I, (născut pe 13 februarie 1997), Paris Katherine Jackson (născută pe 3 aprilie 1998) şi Prince Michael Jackson II (supranumit „Blanket“, născut pe 21 februarie 2002) - a fost încredinţată mamei megastarului, Katherine Jackson.