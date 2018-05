România nu s-a calificat în finala Eurovision 2018, pentru prima dată după 14 ani VIDEO

The Humans nu s-a calificat în finala Eurovision 2018, în ciuda laudelor primite de solistă pentru vocea puternică FOTO TVR

Trupa The Humans nu s-a calificat în finala Eurovision 2018 cu piesa „Goodbye“, marcând astfel o premieră negativă pentru România, care până acum era una dintre cele şase ţări care au reuşit să se califice an de an în finală, începând cu 2004, când au fost introduse semifinalele Eurovision. Precizăm că România nu a fost în finală nici în 2016, însă atunci a fost descalificată de organizatorii concursului din cauza datoriilor pe care le avea TVR.

Aşadar, după cea de-a doua etapă, în finala Eurovision 2018 de la Lisabona de sâmbătă, 12 mai, s-au calificat, în ordine aleatorie, cântăreţii din Serbia, Moldova, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia şi Olanda.

Finaliştii Eurovision 2018 au fost decişi de fanii şi juriile de specialitate din cele 18 ţări repartizate în a doua semifinală a concursului şi cei din Italia, Franţa şi Germania. Atât votul publicului, cât şi al specialiştilor a contat în proporţie de 50%.

În finala Eurovision 2018 s-au mai calificat din prima semifinală Austria, Estonia, Cipru, Lituania, Israel, Cehia, Bulgaria, Albania, Finlanda şi Irlanda. De asemenea, în ultimul act sunt calificate şi marile state finanţatoare ale concursului - Franţa, Germania, Marea Britanie, Italia şi Spania -, precum şi ţara-gazdă, Portugalia.

Punctajele obţinute de fiecare ţară în cele două semifinale vor fi făcute publice după anunţarea marelui câştigător Eurovision 2018.

Vă prezentăm în continuare cele mai bune 10 interpretări din cea de-a doua semifinală Eurovision 2018.

Finaliştii Eurovision 2018

Serbia







Norvegia

Danemarca