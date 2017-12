Revoltă şi anchetă la Universitatea de Medicină după ce Carmen Şerban a filmat un videoclip în biblioteca instituţiei. Cântăreaţa: „E o melodie decentă“

Biblioteca UMF Carol Davila a devenit decor pentru videoclipul melodiei „Dacă te încurc“, interpretată de Carmen Şerban Feat Dj. Milionor. Filmarea a stârnit critici dure în mediul online din partea studenţilor la Medicină. Majoritatea vocilor condamnă asocierea unei instituţii de prestigiu cu o astfel de filmare.

De altfel, contactat de Realitatea TV, rectorul UMF, academicianul Ioanel Sinescu, a declarat că în cadrul Universităţii a fost declanşată o anchetă internă pentru a se stabili exact cine a permis realizarea videoclipului în interiorul bibliotecii.

Videoclipul a fost semnalat de medicul cardiolog Vasi Rădulescu, după ce a primit la rândul lui un mesaj de la un student indignat.

„Vă mai surprinde? În ţara în care intelectualul e mereu luat la «mijto» de orice fel de şmecheraş. Unde după ani mulţi şi grei de şcoală o tânără medic rezident câştigă mai puţin decât o piţipoancă cu buricul la vedere, care după cum se vede şi în videoclip, nu a deschis vreodată mai mult decât primele pagini ale unei cărţi“, „În curând va deveni salon de nunţi, nu ne mai trebuie educaţie dacă avem valoare“, „Pentru că am obosit şi am ajuns doar să ne întristăm în loc să ne revoltăm, îşi permit să calce în picioare etica, profesionalismul şi bunul simţ al celor care mai vor ceva bun şi bine pentru ţara asta“, „Păcat că şi această instituţie sacră pentru unii, simbol deosebit, a ajuns să fie întinată de această…acest…nu am cuvinte…fenomen? Şi ne mai miram că acum câţiva ani până şi Conservatorul s-a lăsat batjocorit“, „Manele, simpozioane despre homeopatie, corupţie. Heh, nici metoclopramidul nu e suficient pentru aşa ceva“, sunt doar câteva dintre comentariile critice.

Contactată de reporterii „Adevărul“, cântăreaţa Carmen Şerban a ţinut să sublinieze că nu este manelistă, ci cântăreaţă de muzică de petrecere, dar şi că nu este obligată să dea explicaţii, asigurând că are „toate actele în regulă“. De asemenea, interpreta a precizat că melodia are versuri „decente şi frumoase“, la fel şi videoclipul. Mai mult, Carmen Şerban a dat exemple de alte videoclipuri pentru care i s-au pus la dispoziţie decoruri prestigioase precum trenul regal, avionul prezidenţial şi Palatul Mogoşoaia.

În continuare, declaraţia integrală a cântăreţei:

Eu nu sunt manelistă! Eu sunt Carmen Şerban: cântăreaţă de muzică de petrecere. În 24 ani de carieră am cochetat cu manelele aproximativ trei ani, însă dat fiind faptul că nu cântam foarte bine acest gen, am decis să renunţ. Asta se întâmpla în anul 2003. Am colegi de breaslă care cântă excepţional genul manele şi cred că am făcut bine renunţând la manele şi rămânând pe genul care m-a consacrat, mai exact muzica bănăţeană şi sârbească.



Nu trebuie să dau explicaţii nimănui. Sunt un om care face totul corect. Sunt cu toate actele în regulă.



Melodia este una cu versuri decente şi frumoase. E o poveste de dragoste între doi tineri studenţi. Totul este perfect decent în videoclip, inclusiv ţinutele acestora. Acest nou proiect numit „Dacă te încurc“ este înregistrat la UCMR ca muzica uşoară - Genul club. Piesa a fost deja difuzată şi pe Radio România Actualităţi şi este apreciată de marii DJ ai României. Am fost chiar felicitată de către aceştia.



Cei care nu au cultură muzicală pot spune ce vor ei despre genul muzical al acestei piese. Adevărul este unul singur - este un progres al meu, ca artist, evoluez, studiez şi investesc în educaţia mea interioară şi exterioară. Sunt un om care a absolvit studii superioare şi sunt un artist apreciat şi respectat. În rest, ce pot sa zic ... există o vorbă „Nici pe Dumnezeu nu-L iubeşte toată lumea“.



Videoclipul piesei „Văd numai oameni necăjiţi“ a fost turnat în Trenul Regal. Genul melodiei este Etno-House. Videoclipul piesei „Preţul Succesului“ a fost turnat în avionul prezidenţial. Genul melodiei este Etno-House. În urmă cu doi ani am filmat la Palatul Mogoşoaia, piese de muzică populară şi de petrecere, unde am avut invitaţi dansatori din Ansamblul Ciocârlia.