Primul festival boutique din România: AWAKE prezintă New Funky Royals

Cine sunt New Funky Royals? Noua aristocraţie, rebelii binecrescuţi, tinerii cu sete de cunoaştere şi curiozitate pentru lumea din jur, fani ai muzicii bune şi ai artei contemporane în aer liber. Sunt publicul AWAKE. Pentru ei, timp de trei zile şi trei nopţi, domeniul Teleki se va transforma într-o curte regală, cu decor, activităţi, personaje, sporturi, băuturi şi delicatese de inspiraţie nobiliară, reinterpretate într-o manieră modernă.

AWAKE aşteaptă prinţi şi prinţese, conţi şi contese, paharnici şi bufoni, cu outfit-uri de inspiraţie regală cu o amprentă contemporană. Converşi şi crinolină, coroane DYI, gulere dantelate şi animal print, toate combinaţiile sunt binevenite la festival, unde costumele cele mai funky vor fi premiate.

Tema acestui an împrumută din farmecul locului de desfăşurare a festivalului, domeniul Teleki, cu al său parc dendrologic cu arbori seculari.

"A doua noastra intalnire cu publicul Awake trebuia sa fie o evolutie fata de anul trecut. Experientele noi si surprinzatoare sunt mereu parte din ADN-ul Emagic. Tema din acest an este unul din elementele noi aduse in ecuatia festivalului, cu ajutorul careia speram sa recream alchimia perfecta sfarsitului de vara. In alegerea ei ne-am inspirat din popular culture si trendurile actuale definite de noile generatii, pe care le-am tradus in experiente pe tot parcursul celor 3 zile de festival.", spune Laura Coroianu, directorul festivalului.

New Funky Royals se va regasi in majoritatea activitatilor pe care AWAKE le propune noilor aristocrati. Vineri, prima zi de festival, va fi dedicata sporturilor regale: oina, pétanque, badminton; sambata va fi ziua modei, in care aleile domeniului se vor transforma in podiumuri, iar duminica participantii vor avea parte de un picnic regal grandios, la umbra arborilor seculari. New Funky Royals va fi sursa de inspiratie si pentru subiecte abordate in cadrul platformei sociale Feed Your Mind, unde, alaturi de invitati speciali, vom deschide conversatia despre relevanta monarhiei in societatea actuala.

AWAKE promite si multa muzica buna, cu artisti internationali si locali: Wilkinson LIVE, Milky Chance, The Subways, Fink, Ivan & The Parazol, Subcarpati cu invitati speciali Hanu’ cu Braga, Mihail, Satra B.E.N.Z., DJ Shiver, DJ Sauce, DJ Antenna si Detour.

In plus, participantii se vor imersa si in universul ARTDOOR, singura expozitie de arta contemporana in aer liber, cu instalatii de mari dimensiuni. Multe alte experiente inedite vor completa universul AWAKE in august: Forest Library – biblioteca din padure, ideala pentru un moment de relaxare alaturi de o carte buna; Serenity Meadow – zona de „wellbeing” dedicata cursurilor de yoga si pillates sau Cinema Under The Bridge – cinematograful in aer liber unde se vor proiecta titluri atent selectionate pentru publicul AWAKE.

In curand, line-up-ul se va completa cu noi artisti, mai multe informatii fiind disponibile pe www.awakefestival.ro si www.facebook.com/AwakeFestival.Ro.