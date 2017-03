Povestea româncei care a cucerit producătorii muzicali din Franţa: „Îmi iubesc ţara, aş fi fericită dacă muzica mea va fi la fel de apreciată şi în România“

Freia s-a făcut remarcată în Franţa pentru felul în care mixează muzica pop şi electro cu ritmurile tribale. A colaborat cu artişti cunoscuţi, printre care DJ-ul şi producătorul francez Kungs, iar piesele sale sunt inspirate din experienţele personale. „Îmi doresc să inspir oamenii cu muzica mea să fie puternici, dar şi sensibili. Cântecele mele spun poveşti de viaţă şi arată că încrederea şi emoţiile merg mână în mână cu frumuseţea interioară“, a declarat cântăreaţa pentru „Adevărul“.

De curând, Freia a semnat un contract cu filiera din Franţa a Polydor Records, una dintre cele mai cunoscute case de discuri din lume: „Îmi amintesc că în urmă cu un an ascultam Years and Years, una dintre trupele mele preferate, şi am observat că este reprezentată de Polydor Records. Am intrat să văd ce artişti mai are această casă de discuri şi am fost surprinsă când am văzut nume ca Lady Gaga şi Lana del Rey. În acea noapte mi-am pus o dorinţă, ca într-o zi să devin unul dintre artiştii Polydor Records şi acum mi s-a împlinit acea dorinţă, sunt foarte fericită.“

Freia spune că spiritul în care a fost crescută i-a influenţat muzica: „Sunt o fată care întotdeauna a crezut că indiferent de cine eşti şi de unde provii îţi poţi îndeplini visurile dacă munceşti suficient de mult. Mi-am petrecut copilăria printre ritmurile underground din numeroasele oraşe în care am fost şi printre vibraţiile din peisajul rural. Am crescut cu acel spirit sălbatic şi liber care, cu siguranţă, mi-a influenţat devenirea şi felul în care compun muzică.“

Tânăra a povestit că numele de scenă este inspirat de Freja, Zeiţa Nordică a Dragostei, şi l-a ales pentru că descrie perfect ritmurile tribale care îi caracterizează muzica.

În ceea ce priveşte pasiunea pentru muzică, Freia şi-a descoperit-o încă din copilărie: „Mama mi-a spus mereu că moştenesc talentul şi vocea bunicii mele. Îmi amintesc că prima melodie pe care am cântat-o a fost «My Heart Will Go On», a cântăreţei Celine Dion, la serbarea de la sfârşitul clasei întâi. De atunci am ştiut că toată viaţa vreau să cânt.“

Freia scrie şi versuri, tot din copilărie, deşi le-a aşternut pe hârtie mult mai târziu: „Încă de când eram micuţă fredonam cântecele scrise în capul meu, dar niciodată nu mă încumetam să notez versurile pe o foaie. Am început să fac asta foarte târziu, când l-am întâlnit pe producătorul meu, Quba. El a fost omul care m-a încurajat să scriu pentru a-mi exprima mai bine sentimentele.“

Tot Quba a fost cel care a ajutat-o să-şi descopere stilul muzical şi să şi-l dezvolta. „Alături de Quba am experimentat puţin, iar când am început acest proiect şi am creat aceste sunete, am ştiut că va fi semnătura mea. Quba este mentorul meu. Lucrând cu el la diferite proiecte de aproape şase ani ne-a ajutat să ne cunoaştem foarte bine. Nu a fost întotdeauna uşor, pentru că el este totodată cel mai aspru critic al meu, dar şi cel mai bun prieten, aşa că întotdeauna îşi doreşte ce este cel mai bine pentru mine. Quba este complet dedicat acestui proiect, pentru că l-am creat împreună. Sunt extrem de norocoasă pentru că am şansa să lucrez cu un astfel de artist, o persoană care te provoacă, care te inspiră, un om foarte creativ care are încredere în mine.“

Printre cele mai importante colaborări se numără cea cu DJ-ul şi producătorul francez Kungs. „L-am cunoscut când am fost la Londra alături de Quba pentru a înregistra «Bangalore Streets». Înainte de această întâlnire, el îmi trimisese un demo şi eu am avut la dispoziţie câteva zile pentru a face liniile vocale şi versurile. Sunt foarte fericită şi încântată că am reuşit să realizăm această colaborare. Este un producător uimitor!“

Printre cele mai mari dorinţe privind cariera se numără o colaborare cu trupa Coldplay, „cel mai frumos vis devenit realitate“, şi un premiu Grammy.

În ultimele luni, artista a lansat mai multe piese, unele dintre ele reuşind să ajungă hituri chiar şi în China. Alături de producătorul şi textierul Quba, Freia a compus melodii pentru albumul de debut ce va fi lansat anul acesta şi care reprezintă povestea ei. Recent, Freia a lansat primul single, „Call My Name“, şi speră să cucerească şi topurile muzicale din ţara sa natală: „Îmi iubesc ţara şi aş fi extrem de fericită dacă muzica mea va fi la fel de apreciată şi în România.“