Piesa lansată de Linkin Park cu câteva ore înainte de anunţul morţii lui Chester Bennington VIDEO

„One More Light“, cel mai recent album al trupei americane Linkin Park, a fost lansat în luna mai a acestui an şi a intrat direct pe primul loc în topul Billboard 200. Ieri, înainte de anunţul sinuciderii solistului Chester Bennington, trupa a lansat videoclipul piesei „Talking to myself“, inclusă pe acest ultim album.

Videoclipul a fost regizat the Mark Fiore şi surprinde imagini cu trupa Linkin Park din timpul turneului european, care s-a desfăşurat în luna iunie. Deşi clipul a fost lansat în urmă cu o zi, acesta are deja peste 6 milioane de vizualizări şi zeci de mii de de comentarii din partea fanilor îndureraţi de pierderea lui Chester, arată unsitedemuzica.ro.

Linkin Park ar fi trebuit să susţină un concert împreună cu Blink-182 la Citi Field din New York pe 28 iulie. Pe 30 iulie, erau programaţi să cânte la Hershey Park Stadium din Pennsylvania.