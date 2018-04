Ce artişti au urcat pe scenă la cea de-a VI-a ediţie Hope Concert: „Suntem norocoşi că îi putem ajuta pe alţii“ FOTO

Pe scenă au urcat Andra, Smiley, violonistul Alexandru Tomescu, Ambasador Hope and Homes for Children, soprana Irina Iordăchescu, Zoli TOTH Project, Doru Trăscău, liderul trupei The Mono Jacks, actorul Marius Manole şi pianistul Andrei Licareţ, acompaniaţi de Ansamblul Violoncellissimo condus de maestrul Marin Cazacu.

Peste 700 de invitaţi au fost prezenţi la Ateneu şi peste 78.000 de oameni au urmărit online momentele artistice impresionante dedicate celor mai vulnerabili copii ai României.

Evenimentul a fost prezentat de Amalia Enache, jurnalist PRO TV şi Ambasador Hope and Homes for Children de 10 ani, alături de Dragoş Bucurenci, director de dezvoltare al Fundaţiei.





Amalia Enache

„A fost o seară foarte emoţionantă, mai ales că mi-am amintit că de şase luni nu o mai avem alături de noi pe Prinţesa Marina Sturdza, cea căreia mulţi îi datorăm faptul că ne-am implicat într-o cauză atât de frumoasă. Sunt bucuroasă că an de an tot mai mulţi artişti se alătură acestei cauze şi că, în fiecare an, numărul copiilor ajutaţi de Hope and Homes for Children este tot mai mare“, a declarat Amalia Enache.

Pentru al şaselea an consecutiv, Ateneul Român a fost locul în care muzica clasică şi-a dat întâlnire cu teatrul şi muzica pop şi rock, în numele speranţei şi carităţii. Hope Concert este cel mai important eveniment pe care Hope and Homes for Children îl organizează în fiecare an pentru a atrage atenţia asupra programelor de dezinstituţionalizare şi de prevenire a separării copilului de familie pe care le desfăşoară în România de 20 de ani.

„Suntem norocoşi că putem dărui, că îi putem ajuta pe alţii, dar planează şi asupra noastră o îndoială, ca şi în povestea Micului Prinţ, cel care avea o floare. Şi viaţa noastră e ca o floare pe care poate să o strivească într-o dimineaţă cineva şi să nu o mai avem. Cred că această îndoială ne face să fim mai darnici, să fim mai aproape de semenii noştri. Fundaţiei Hope and Homes for Children îi doresc să aibă putere, să viseze, să fie la fel de generoasă, de puternică şi de tânără şi să ajute toţi copiii din instituţii să ducă o viaţă normală.”, a declarat şi actorul Marius Manole, Ambasador Hope and Homes for Children.





Publicul i-a putut cunoaşte pe Monica şi Geri, doi tineri abandonaţi la vârste fragede în terifiantele leagăne de la Sighet şi Cavnic. Cei doi s-au cunoscut într-una din casele de tip familial dezvoltate de Hope and Homes for Children, iar după ce au împlinit 19 ani, Fundaţia i-a sprijinit să îşi găsească un loc de muncă.

O altă poveste impresionantă este cea a Mărioarei Moldovan, o mamă singură cu şase copii pe care Hope and Homes for Children a ajutat-o să îşi refacă locuinţa distrusă în urma unui incendiu, i-a oferit sprijin medical pentru ea şi copii şi a ajutat-o să cumpere câteva animale pentru ca familia să îşi asigure hrana zilnică. Dina Bogar este o altă tânără care a crescut într-o casă de tip familial deschisă de Hope and Homes for Children şi care este în prezent studentă în ultimul an la Universitatea Babeş Bolyai, secţia pedagogie.