FOTO Veteranii de la Deep Purple, pe scena Romexpo. O jumătate de secol de muzică rock, concentrată în 95 de minute

Înainte ca cei cinci legendari de la Deep Purple - Ian Gillan (voce), Roger Glover (bas), Ian Paice (tobe), Steve Morse (chitară) şi Don Airey (clape) - să urce pe scenă, au cântat Trooper şi Monster Truck (Canada). „Înseamnă enorm pentru noi că cei de la Deep Purple ne-au ales să cântăm în deschidere“, a spus, la microfon, solistul de la Trooper, Alin Dincă.

Canadienii de la Monster Truck au urcat pentru prima oară pe scenă în România, iar piese ca „She's a witch“, „Sweet mountain river“ şi „Don't tell me how to live“ au captat atenţia celor prezenţi.

Publicul nu a fost format, aşa cum ar fi fost de aşteptat, doar din rockeri trecuţi de prima tinereţe, care au crescut, practic, cu muzica celor de la Deep Purple. Au fost şi mulţi tineri - care, în timpul concertului, au cântat toate versurile celor mai cunoscute piese.

Deja proverbiala confuzie în ceea ce priveşte numele capitalei noastre pe care unii artişti străini au făcut-o de-a lungul anilor şi căldurosul salut „Bună seara, Budapest!“ în oraşul de pe malul Dâmboviţei au fost, de această dată, susţinute prin prezenţa mai multor grupuri de rockeri veniţi din Ungaria, ţară care, de această dată, nu face parte din itinerarul turneului.

Gillan: „Este un sentiment incredibil de cald aici, în seara asta!”“

Chipurile celor cinci membri ai trupei Deep Purple sculptate pe muntele Rushmore (imagine legendară, coperta albumului „In Rock“) care au apărut pe uriaşul ecran au fost semnalul că momentul în care britanicii urcă pe scenă este aproape.

„Time for Bedlam“, piesă de pe noul album, a deschis concertul. Şi s-au dezlănţuit. Greu de crezut că cei cinci muzicieni se învârt, cu toţii, în jurul onorabilei vârste de 70 de ani! După 50 de ani, Deep Purple are acelaşi sound inconfundabil - fie că e vorba de chitaristul Steve Morse, care se apropie pe alocuri de legendarul Ritchie Blackmore, cel care a părăsit trupa în 1975, pentru a forma Rainbow, fie de clăparul Don Airey, cel care l-a înlocuit, în 2001, pe Jon Lord şi care a fermecat publicul din România, la fel cum a făcut-o şi în urmă cu trei ani, la Sala Polivalentă, interpretând într-o manieră personală pasaje din „Rapsodia Română“.

Au urmat, fără întrerupere, „Fireball“, „Uncommon man“ şi „Strange kind of woman“. E drept că vocea lui Ian Gillan nu mai e cea de pe vremuri, Desigur că nu mai prinde tonalităţile înalte, inconfundabile, care l-au consacrat în urmă cu o jumătate de secol. Dar încă face faţă - ajutat şi de instrumentele colegilor şi cu câteva mici pauze, insesizabile pentru public - unui concert de aproape două ore. Şi ceea ce contează cu adevărat e că în continuare găseşte (şi transmite) bucurie în tot ceea ce face.

„Nimeni nu întinereşte. Însă vocea lui Ian e OK şi, cât timp ne place ceea ce facem şi publicul este încântat de concertele noastre, noi vom continua să cântăm“, a spus, într-un interviu recent pentru „Adevărul“, clăparul trupei, Don Airey.

N-au lipsit nici „Perfect strangers“, „Lazy“, „Space Truckin'“, „Hell to pay“, „Smoke on the water“, iar cei cinci muzicieni au fost vizibil încântaţi de căldura publicului. „Superb!“, a fost concluzia lui Ian Gillan, înainte de bis, care a cuprins trei piese: „Highway star“, „Hush“ şi „Black night“. A lipsit, din nou, „Child in time“.

Dacă în urmă cu trei ani Ian Gillan a promis că se va întoarce în România, ceea ce a şi făcut sâmbătă seară, de această dată concertul s-a încheiat fără astfel de promisiuni. Până una, alta, Deep Purple a dat startul, la Bucureşti, turneului „The Long Goodbye“. „Nu se ştie ce va urma. Până şi titlul celui mai nou album - The Long Goodbye - sugerează că va dura până ne vom lua cu adevărat rămas bun. Nu se ştie niciodată. Încă ne fac fericiţi muzica şi concertele“, spunea, în urmă cu o lună, basistul Roger Glover într-un interviu.





Sonorizarea fără cusur şi organizarea de excepţie marca Events au contribuit la un concert reuşit - poate, ultimul în România al celor de la Deep Purple, pe care iubitorii de rock îl vor ţine minte.