Farsorul în fundul gol de la Eurovision 2017 riscă 5 ani de închisoare: cine este ucrainianul şi ce alte farse le-a mai făcut celebrităţilor de la Hollywood VIDEO

Chiar dacă nu aţi urmărit finala Eurovision 2017, este imposibil să nu fi auzit până cum despre momentul stâjenitor creat de tânărul care a urcat pe scenă în timp ce câştigătoarea ediţiei trecute, Jamala, interpreta cel mai nou single, „I Belive In U“ şi, ducând pe umeri steagul Australiei, a dansat câteva secunde în jurul interpretei, după care şi-a dat jos pantalonii, expunându-şi posteriorul în faţa camerelor de luat vederi.

Farsorul a fost scos de pe scenă şi a fost reţinut de autorităţile ucrainiene pentru 72 de ore, iar în urma nefericitului incident s-a ales cu o amendă sau executarea pedepsei de până la cinci ani de închisoare, a anunţat pe Facebook Arsen Avakov, ministrul de Interne al Ucrainei. „Acum, această ruşine a ţării noastre poate să-şi practice hobby-ul în timp ce se află în custodia poliţiei“, a adăugat Avakov.

Vitalii Sediuk, spaima vedetelor de la Hollywood

Perturbatorul este chiar Vitalii Sediuk, un reporter ucrainean, în vârstă de 28 de ani, celebru pentru farsele sale farsele de tip ambuscadă făcute unor staruri ca Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, Will Smith, Kim Kardashian şi Gigi Hadid.

Şirul de farse ale tânărului a început la 1 septembrie 2011, când a făcut-o pe Madonna să îşi ceară scuze că a vorbit urât despre hortensii, flori pe care cântăreaţa le detestă. Mai apoi, în 2012, şi Will Smith a fost victima bărbatului, odată cu lansarea „Men in Black 3“ de la Moscova, când reporterul i-a mărturisit actorului că este un mare fan de-al său şi i-a sărit în braţe, încercând să-l sărute. Will Smith l-a împins şi chiar l-a plesnit peste faţă, spunându-i: „Care e problema ta, prietene?“. În 2013, la gala premiilor Grammy, el a urcat pe scenă spunând că primeşte premiul în numele cântăreţei Adele.

În 2014, Vitalii nu a pierdut nicio ocazie să pună vedetele într-o situaţie stânjenitoare şi a îngenunchiat în faţa lui Bradley Cooper pe covorul roşu, la gala Guild Awards, strângându-l în braţe, repetând scena şi cu Leonardo DiCaprio. În luna mai a aceluiaşi ani, şi-a băgat capul sub rochia actriţei America Ferrera, la festivalul de film de la Cannes şi l-a atacat pe Brad Pitt la lansarea filmului „Malificent“, din New York, incident în urma căruia a fost condamndat la închisoare şi a depus muncă în folosul comunităţii. Nici asta nu l-a oprit, căci în 2015 a sărutat-o pe Miranda Kerr pe covorul roşu, iar anul trecut a încercat să-i sărute posteriorul lui Kim Kardashian, la Paris, după ce cu o săptămână mai devreme, în timpul evenimentul Săptămâna Modei de la Milano, s-a apropiat De Gigi Hadid şi a încercat să o ridice de la sol.

Chiar şi după toate aceste nebunii, arestări şi bătaie încasată de la bodyguarzi, Vitalii Sediuk se dovedeşte de neoprit şi reuşeşte să facă rost de legitimaţie de presă, se strecoară printre jurnalişti şi forţele de ordine şi ajunge din nou în lumina reflectoarelor, ultima victimă fiind compatrioata Jamala, de la Eurovision 2017.

Cu toate acestea, Vitalii Sediuk nu este primul care sabotează un moment în cadrul show-ului de la Eurovision. În 2010, faimosul farsor sportiv Jimmy Jump a urcat pe scenă în timpul momentului muzical al reprezentantului Spaniei, Daniel Diges, şi a intervenit în coregrafie înainte să fie alungat de pe scenă de echipa de securitate. Din această cauză, Daniel Diges a cerut să fie reluată reprezentaţia.