Eurovision 2018. Salvador Sobral, despre piesa Israelului, una dintre marile favorite: „Este oribilă. Nimic nu s-a schimbat de când am câştigat“ VIDEO

Portughezul Salvador Sobal a reuşit, anul trecut, să cucerească inimile fanilor Eurovision şi să câştige competiţia muzicală cu piesa „Amar Pelos Dois“, o baladă de dragoste deosebit de sensibilă, completată de o interpretare simplă şi emoţionantă, fără un show spectaculos, aşa cum se obişnuieşte pe scena concursului. „Muzica nu înseamnă focuri de artificii“, spunea Salvador şi spera că victoria sa va reuşi să schimbe percepţia ţărilor participante asupra acestei arte.

Un an mai târziu, însă, artistul portughez se declară dezamăgit de evoluţia lucrurilor şi consideră că lucrurile continuă în aceeaşi notă care a consacrat concursul.

În acelaşi interviu, cântăreţul şi-a exprimat chiar părerea în legătură cu una dintre marile favorite la trofeu de anul acesta - Netta Barzilai, reprezentanta Israelului, care s-a calificat în marea finală cu melodia „Toy“.

„YouTube a considerat că mi-ar plăcea cântecul Israelului. Am accesat-o şi a început o piesă oribilă. Din fericire, anul acesta nu trebuie să ascult nimic“, a spus franc Salvador.

Salvador Sobral a vorbit şi despre cum a făcut faţă celebrităţii căpătate peste noapte, dar şi despre în ce fel i-a schimbat Eurovisionul cariera.

„Sper să nu mai fiu văzut drept câştigătoru festivalului şi să mă întorc la a fi doar Salvador Sobral al muzicii. Nu există prea multe povesti în istoria Portugaliei despre o astfel de faimă imediată. Nu eram pregătit. Când am ajuns în Portugalia, după victorie, a fost greu. Obosisem de atâta plâns. Îmi spuneam: «Ce am făcut?» Nu puteam ieşi afară“, a mărturisit cântăreţul.

„Dar apoi timpul a trecut şi oamenii au început să mă respecte. Ei înţeleg că nu-mi place să fac fotografii, de exemplu. În schimb, îmi spun că apreciază foarte mult munca mea şi eu le mulţumesc. E simplu“, a continuat el.

În schimb, Salvador vede victoria sa ca un lucru pozitiv: „Eurovision mi-a adus multe lucruri bune. Am ajuns la festivaluri de jazz unde n-am visat niciodată că voi cânta. Am cântat în Spania pe teatre frumoase. Oricum, lucruri pe care nu mi le-am imaginat şi pe care le datorez Eurovisionului. Deci, există o relaţie de dragoste-ură, dar punând în balanţă ceea ce mi-a adus această experienţă, văd mai multe lucruri pozitive decât lucruri negative“.

Întrebat despre şansele Portugaliei de a câştiga şi anul acesta, Sobral a spus că „problemele politice“ fac acest lucru dificil. Pe de altă parte, el nu crede că Brexit va fi un factor „decisive“ în rezultatul Marii Britanii.

Eurovision 2018: Israel nu mai este marea favorită a caselor de pariuri

După prezentarea piesei participante („Toy“), Israel era marea favorită a caselor de pariuri pentru câştigarea trofelului Eurovision 2018, însă în ultimele zile situaţia s-a răsturnat şi Netta Barzilai a picat pe locul al treilea. Acum, reprezentanta Ciprului, Elena Foureira, cu piesa „Fuego“, este cotată cu cele mai mari şanse pentru a câştiga ediţia din 2018, urmată de norvegianul Alexander Rybak, cu melodia, „That's how you write a song“, el fiind şi câştigătorul Eurovisionul din 2009, cu piesa „Fairytale“, stabilind un record de puncte: 387.

Topul 10 este completat de Estonia (Elina Nechayeva - La Forza), Cehia (Mikolas Josef - Lie to me), Bulgaria (Equinox - Bones) şi Moldova (DoReDos - My lucky day). România, reprezentată de trupa The Humans cu piesa „Goodbye“ se află de abia pe locul 30 la casele de pariuri.