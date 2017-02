Doi producători români au compus un hit de pe coloana sonoră „Fifty Shades Darker“: „Nu credeam că piesa o să fie cântată de Nicki Minaj şi Nick Jonas“

Marco & Seba (Marcel Botezan şi Sebastian Barac) sunt românii care au compus cel mai recent single al artiştilor internaţionali Nicki Minaj şi Nick Jonas. „Bom Bidi Bom“ s-a lansat odată cu premiera în cinematografe a noului capitol al seriei „Fifty Shades“.

Piesa este compusă în studiourile Global Records de catre Marco & Seba şi Breyan Isaac, unul dintre cei mai cunocuţi compozitori din lume, cu single-uri compuse pentru David Guetta, Flo Rida, Pitbull şi Kesha.

Piesele incluse pe coloana sonora a primului „Fifty Shades“ au fost de un real succes in intrega lume: „Love me Harder“ - The Weeknd & Ariana Grande şi „Love Me Like You Do“ - Ellie Goulding.

Marcel Botezan şi Sebastian Barac sunt producătorii responsabili de majoritatea hiturilor care au propulsat-o pe Inna de-a lungul vremii: „Hot“, „Sun is Up“, „Déjà Vu“ şi „Club Rocker“.

„Suntem onoraţi să facem parte din acest proiect. Când am făcut piesa nu ne imaginam că va ajunge să fie cântată de Nicki Minaj şi Nick Jonas, nişte artişti enormi în întreaga lume. Apoi când am aflat că va fi inclusă pe coloana sonoră a «Fifty Shades Darker», am fost şi mai uimiţi, pentru că filmul are o audienţă impresionantă, iar piesele care au fost pe coloana sonoră a primului film au fost hituri în toată lumea“, au declarat Marco & Seba.

Global Records este una dintre principalele case de discuri din România care reprezintă artişti de top precum Inna, Antonia, Carla’s Dreams, Lariss, Nicoleta Nucă, GJAN, Alexandra Stan, Karmen, Lucia, Mira, Lori Ciobotaru, Yanka, Vanotek şi Ivana.