FOTO VIDEO DJ-ul suedez Avicii a murit. Artistul avea 28 de ani. În 2015 a cântat la UNTOLD

„Cu profundă durere anunţăm pierderea lui Tim Berling, cunoscut sub numele de scenă Avicii. A fost găsit mort în Muscat, Oman, în această după-amiază. Familia este devastată şi le cerem tuturor să respecte nevoia de intimitate în aceste momente dificile. Nu vor mai fi făcute alte declaraţii“, a spus Diana Baron, PR al artistului.

Tim Bergling s-a născut pe 8 septembrie 1989 la Stockholm, Suedia, şi a devenit cunoscut sub numele Avicii. A fost un DJ, remixer şi producător muzical. Potrivit Wikipedia, în 2012, Avicii s-a clasat pe locul 3 în topul anual „Top 100 DJs“ publicat de către revista DJ Magazine,iar în 2013 a repetat performanţa. A fost nominalizat de două ori la Premiile Grammy, în 2012 pentru piesa „Sunshine“ în colaborare cu David Guetta şi în 2013 pentru piesa „Levels“.

A lucrat, printre alţii, cu Madonna, Coldplay şi David Guetta. CITEŞTE ŞI Ultimul mesaj publicat de Avicii pe Instagram În 2014, a dat semne de oboseală şi a anulat o serie concerte, după ce acuzase probleme de sănătate în urma unei operaţii de apendicită, iar în 2015, a anulat reprezentanţii invocând nevoia unei „meritate pauze“. În 2016 a renunţat la a mai cânta live. Potrivit Variety, avea mai multe probleme de sănătate, inclusiv pancreatită din cauza consumului excesiv de alcool. În 2014 îi fusese extirpată vezica biliară.

Avicii a avut un album de studio, „True“, lansat în 2013, unul de remixuri, în anul următor, „True (Avicii By Avicii)“, şi două compilaţii lansate în 2011, „Avicii Presents Strictly Miami“ şi „The Singles“. În 2015 a lansat al doilea său album de studio, „Stories“.

Prointre cele mai cunoscute cântece ale artistului suedez se numără „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love".

În 2013 a câştigat premiul la categoriile Best Electronic şi Best Swedish Act în cadrul MTV Europe Music Awards. Anul următor, Avicii a câştigat premiul pentru cel mai bun cântec dance / electronic în cadrul Billboard Music Awards cu piesa „Wake me up“

În 2014 şi 2015 a susţinut două turnee mondiale, „True Tour“, respectiv „Stories World Tour“, când, pe 31 iulie 2015 a susţinut un concert la Cluj Napoca, în cadrul UNTOLD.