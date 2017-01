Culisele momentului umilitor al cântăreţei Mariah Carey: managerul artistei susţine că i s-a întins o cursă. Ce spun producătorii show-ului VIDEO

Mai exact, un reprezentant al actriţei a declarat pentru Billboard că producătorii „i-au întins o cursă“ pentru a nu reuşi să cânte. Mai mult, Mariah Carey le-ar fi atras atenţia organizatorilor că are probleme cu casca înainte de a urca pe scenă, însă aceştia au ales să ignore situaţia.

„Le-am spus celor care se ocupau de scenă că nu funcţionau căştile cu 10 minute înainte ca Mariah să urce pe scenă“, a precizat managerul cântăreţei, Stella Bulochnikov. „Au schimbat acumulatorul, dar tot nu funcţionau. I-am atenţionat din nou, însă au continuat cu desfăşurătorul şi ne-au dat asigurări că vor porni imediat ce va urca pe scenă, ceea ce nu s-a întâmplat, motiv pentru care Mariah a renunţat la căşti, însă nu a putut auzi muzica din cauza gălăgiei.“

Producătorii show-ului: „Acuzaţiile sunt defăimătoare, scandaloase şi de-a dreptul absurde“

În replică, reprezentanţii Dick Clark Productions, organizatorii show-ului, au precizat că nu ar compromite vreodată în mod intenţionat succesul unui artist, subliniind că astfel de acuzaţii sunt defăimătoare, scandaloase şi absurde.

„Ca principal producător al evenimentelor live de televiziune, cu o experienţă de aproximativ 50 de ani, ne mândrim cu reputaţia de a avea relaţii de lungă durată cu artiştii. Să se sugereze că DCP, ca producător al unor show-uri precum American Music Awards, Billboard Music Awards, New Year’s Rockin’ Eve şi Academy of Country Music Awards, ar compromite vreodată intenţionat succesul oricărui artist este defăimător, scandalos şi de-a dreptul absurd. Foarte rar există erori tehnice care pot apărea în show-uri live de televiziune, cu toate acestea, o investigaţie iniţială a arătat că Dick Clark Productions nu a avut de-a face cu provocările asociate recitalului doamnei Carey de Anul Nou. Vrem să fie clar că avem tot respectul pentru Mariah Carey ca artist şi îi recunoaştem realizările formidabile în industrie“, se arată în comunicatul DCP publicat de The Independent.

Pe de altă parte, o sursă a declarat pentru Billboard că Mariah Carey a avut suficient timp să repete, însă a ales să nu facă acest lucru, preferând chiar să trimită o altă persoană pentru a face probele de sunet în locul ei.

Programul „Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest“ a fost transmis de ABC şi, potrivit estimărilor, a fost urmărit de peste 8,2 milioane de telespectatori.

Mariah Carey, născută pe 27 martie 1970, a devenit cunoscută pe plan mondial la scurt timp după ce şi-a lansat albumul de debut, în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, directorul casei de discuri Columbia, cu care s-a căsătorit în 1993. După divorţul de Mottola, în 1997, a început să introducă elemente hip-hop în piesele sale, însă popularitatea ei a început să scadă în 2001, după ce a părăsit Columbia Records. A revenit în atenţia publicului în 2005, cu un nou album pop, care a impresionat publicul şi criticii de specialitate. De-a lungul anilor, albumele sale s-au vândut în peste 200 de milioane de copii pe plan mondial, iar artista americană a câştigat numeroase trofee prestigioase, inclusiv cinci premii Grammy.