Armata neînvinsă. 7 lucruri despre începuturile şi succesul Ansamblului Alexandrov

Celebrul cor urmă pe scenă la Bucureşti vineri, 17 noiembrie, iar sâmbătă, 18 noiembrie, susţine două spectacole în aceeaşi zi la Iaşi, şi duminică, a9 noiembrie, la Constanţa. Spectacolul "The Great Revival" (Marea Renaştere) este închinat memoriei membrilor Corului care au pierit în accidentul aviatic de anul trecut. Un turneu organizat de Asociaţia Culturală Mall 4 Art, în colaborare cu Camera de Cooperare Economică şi Culturală Româno-Rusă, sub egida Ambasadei Federaţiei Ruse în România.

1928 este anul în care Ansamblul Alexandrov devine mai mult decât visul iniţiatorilor săi. Cum a luat naştere? Cine sunt oamenii din spatele succesului? Şapte lucruri mai puţin cunoscute despre Ansamblul Alexandrov:

1. Marele Cor al Armatei Roşii a avut la bază trei nume: regizorul de teatru F. Danilovich, producătorul P. Ilyin şi directorul muzical A. Alexandrov. Alexandrov era responsabil de selecţia şi prelucrarea pieselor şi conducea repetiţiile. Primul concert a avut loc pe 12 octombrie 1928, şi a fost un real succes. Formula iniţială a ansamblului număra opt interpreţi, doi dansatori, un acordeonist şi un narator.

2. Alexander Alexandrov s-a născut într-o familie cu origini modeste din provincia Reazan. Solistul corului Bisericii din Sankt-Petersburg îşi dă seama de calităţile vocale deosebite ale băiatului şi îi convinge pe părinţii lui Sasha să-l lase să meargă la Sankt Petersburg pentru a urma o cariera în muzică. Zis şi făcut. Alexandrov a fost membru al corului Catedralei din Kazan, elev al Corului Curţii, şi a studiat apoi la Conservatorul din Sankt Petersburg şi la cel din Moscova. Înainte de revoluţie, scria muzică spirituală. După, a predat la Conservatorul din Moscova, a condus corul Catedralei Hristos Mântuitorul şi a fost consultant la Teatrul Tairov şi la Teatrul Stanislavski şi Nemirovich-Danchenko. Un om profund religios, Alxendrov ar fi preferat mai degrabă să conducă corul bisericii decât un ansamblu militar. A făcut-o doar la insistenţele mareşalului Kliment Voroşilov, promeninent politician rus, căruia i-a mulţumit, ani mai târziu, pentru perseverenţa sa.

3. O trăsătură distinctivă a ansamblului este prezenţa în orchestră a unor instrumente populare ruse, domra şi balalaika. Introducerea acestor instrumente muzicale i se datorează lui Iosif Stalin, liderul Rusiei pe perioada ultimelor două decenii din viaţa lui Alexandrov, al cărui favorit cel din urmă era.

4. Starurile în uniformă. Câştigarea Marelui Premiu la Expoziţia Mondială de la Paris din 1937 marchează primul succes internaţional al corului. În acel moment, grupul era compus din 274 de persoane (interpreţi în cor, dansatori, membrii ai orchestrei). Străinii au fost fascinaţi de aptitudinile lor interpretative. De atunci până în prezent, Ansamblul Alexandrov este una dintre cele mai recognoscibile cărţi de vizită ale Rusiei.

5. Familia Alexandrov a ţinut cârma ansamblului aproape 60 de ani, de la Alexander Aleksandrov, din 1928 până în 1946, la fiul său, Boris Alexandrov, între 1946 şi 1987. Tatăl şi fiul au avansat amândoi până la gradul de general-maior şi au fost recompensaţi cu titlul de Artist al Poporului Sovietic.

6. În prezent, ansamblul are un repertoriu ce cuprinde mai mult de 2.000 de lucrări. Sunt opere clasice ale compozitorilor ruşi şi internaţionali, cântece şi dansuri populare, dansuri militare, muzică sacră, dar şi capodopere ale muzicii pop internaţionale.

7. Alexander Alexandrov este autorul unor melodii celebre precum "The Sacred War", "Invincible and Legendary" sau "Let’s go!". Cea mai faimoasă operă a lui Alexandrov este totuşi imnul Uniunii Sovietice, scris în 1944 şi aprobat ca imn oficial în anul 2000. Toate succesele postbelice ale URSS, inclusiv cele din arena sportivă internaţională, sunt asociate cu acest imn.

Biletele pentru concertele din Bucureşti, Iaşi şi Constanţa ale Ansamblului Alexandrov sunt disponibile online prin eventim.ro, bilet.ro, myticket.ro şi bilete.ro. În format fizic acestea se pot găsi la:

Bucureşti: la casele de bilete ale Sălii Palatului, la preţurile de 100 lei (categoria III), 150 lei (categoria II), 200 lei (categoria I), 250 lei (categoria VIP).

Iaşi: la casa de bilete a Operei Naţionale din Iaşi, la preţurile de 100 lei (categoria III), 150 lei (categoria II) şi 200 lei (categoria I).

Constanţa: la casele de bilete ale Casei de Cultură a Sindicatelor, la preţurile de 150 şi 200 lei.