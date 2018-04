Andra, Smiley, Alexandru Tomescu, Marius Manole şi Zoli Toth, pe scena Ateneului la cea de-a şasea ediţie a Hope Concert

La concertul din acest an, care marchează aniversarea a 20 de ani de activitate a Fundaţiei în România, vor participa artişti importanţi care vor aduce pe scena Ateneului muzica clasică, teatrul, ritmurile de pop şi rock, într-o alăturare inedită. Andra, Smiley, violonistul Alexandru Tomescu, Ambasador Hope and Homes for Children, soprana Irina Iordăchescu, Zoli TOTH Project şi trupa The Mono Jacks vor cânta alături de Ansamblul Violoncellissimo condus de maestrul Marin Cazacu. Pianistul Andrei Licareţ şi actorul Marius Manole, Ambasador Hope and Homes for Children, au pregătit un moment artistic impresionant. Gazdele serii vor fi Amalia Enache, jurnalist PRO TV şi Ambasador Hope and Homes for Children din 2010, şi Dragoş Bucurenci, director de dezvoltare al Fundaţiei.

Andra participă pentru a doua oară la Hope Concert, după ce anul trecut a interpretat piesa „Iubirea schimbă tot” pe scena Ateneului, acompaniată de Ansamblul Violoncellissimo. În decembrie 2017 ea a susţinut, tot la Ateneul Român, concertul extraordinar de colinde Andra for Hope, în sprijinul copiilor aflaţi în programul de prevenire a separării copilului de familie derulat de Hope and Homes for Children.

Andra - „Este a doua oară când urc pe scena Ateneului Român în cadrul acestui concert minunat. Sunt fericită că, prin muzica mea, pot ajuta copiii vulnerabili, din familii cu venituri mici, copii care riscă să ajungă în grija statului, copii care sunt crescuți în orfelinate. Mereu am susţinut faptul că muzica schimbă vieţi şi destine. Acest eveniment demonstrează cum şi cât de mult. Vreau să transmit publicului ce mult înseamnă pentru mine familia şi că împreună putem schimba destine în bine. Voi cânta din tot sufletul pentru această cauză.”

Smiley va interpreta una dintre piesele sale dedicate familiei şi iubirii, „Acasă”, acompaniat, în premieră, de orchestra de violoncele, într-un aranjament orchestral special realizat pentru acest eveniment de compozitorul Andrei Tudor.

Smiley - „Am fost întotdeauna sensibil la orice cauză în care sunt implicaţi copiii. Mi-ar plăcea ca fiecare dintre ei sa aibă o copilărie fericită şi un start frumos în viaţă. De aceea, cred ca e datoria noastră, a tuturor, să încercăm să aducem o schimbare în bine pentru ei. Eu sunt fericit să ştiu că sunt parte dintr-un proiect atât de frumos, care dă copiilor şansa să ajunga „Acasă”. Îmi doresc ca muzica mea să fie mai mult decât emoţie, să fie şi un liant între oameni.”.

Violonistul Alexandru Tomescu este Ambasador Hope and Homes for Children din 2012 şi a dedicat Fundaţiei multe dintre concertele sale, fiind unul dintre artiştii prezenţi la cele mai multe ediţii ale Hope Concert. Soprana Irina Iordăchescu, prim solistă a Operei Naţionale Bucureşti, , a ales să participe pentru a treia oară deoarece este convinsă că toţi copiii „au nevoie de susţinere, de afecţiune, de încredere şi armonie, au nevoie să viseze şi să aibă convingerea că visele pot fi împlinite.”

Alexandru Tomescu - „Bucuria mea cea mai mare este aceea de a cânta la vioară. Atunci când sunetele fac să vibreze în acelaşi timp sufletele a sute, chiar mii de oameni, ceva magic se poate întâmpla. Muzica are în ea puterea de a-i face pe oameni mai buni. Mai buni, adică mai deschişi şi mai receptivi la nevoile aproapelui lor. Copiii au cea mai mare nevoie de sprijinul şi de iubirea noastră. De aceea m-am alăturat fară nicio ezitare Fundaţiei Hope and Homes for Children, din dorinţa de a ajuta, cât pot eu de bine, la împlinirea scopului lor atât de îndrăzneţ şi de generos: o viaţă normală pentru copiii instituţionalizaţi din România”.

Actorul Marius Manole, Ambasador Hope and Homes for Children, participă pentru a treia oară la Hope Concert, iar pentru această ediţie a pregătit un moment artistic inedit alături de pianistul Andrei Licareţ.

Zoli Toth este un vechi susţinător al Hope and Homes for Children şi anul acesta va aduce muzica neconvenţională pentru a doua oară pe scena Ateneului Român, alături de colegii săi din Zoli TOTH Project. Una dintre cele mai cunoscute şi mai îndrăgite piese rock ale trupei The Mono Jacks, „1000 de DA”, va răsuna în sala Ateneului Român într-o nouă variantă în interpretarea lui Doru Trăscău, fondatorul trupei, alături de glasurile a zeci de copii din ansamblul „Cor cu Dor” condus de Teodora Jaworski.

La Hope Concert 2018 vor fi prezenţi Mark Cook, cel care, împreună cu soţia sa, a pus bazele Fundaţiei Hope and Homes for Children în Marea Britanie, în 1994, ambasadori, reprezentanţi ai numeroase companii, vedete şi alte personalităţi, care au ales să îşi arate astfel sprijinul pentru programele desfăşurate de Fundaţie şi pentru copiii din aceste programe.

Hope and Homes for Children este o organizație fondată în Marea Britanie în anul 1994, de către soții Mark și Caroline Cook, cu scopul de a reconstrui orfelinatele distruse în urma războiului din Bosnia. Lucrând cu copiii din orfelinate, și-au dat seama că, de fapt, principala lor nevoie era dragostea și siguranța unei familii. În România, Hope and Homes for Children a început proiectele în 1998, când în orfelinate erau peste 100.000 de copii. Astăzi, în aceste instituţii de tip vechi mai sunt doar 6.500 de copii. Copiii care cresc în orfelinate manifestă întârzieri în dezvoltarea fizică, emoţională, socială şi cognitivă. Tinerii care părăsesc instituţiile au probleme în a deveni independenţi şi sunt expuşi la abuz, exploatare, trafic sau comportament antisocial. Misiunea Hope and Homes for Children este să închidă toate orfelinatele din România până în anul 2026.

Despre Hope and Homes for Children România

Hope and Homes for Children activează în România din 1998, timp în care a contribuit în mod direct sau indirect la închiderea a 55 de instituţii de tip vechi (orfelinate), în timp ce alte 10 sunt în curs de închidere. Prin serviciile dezvoltate de Hope and Homes for Children, copiii trec de la îngrijirea în instituţii-mamut în care nu beneficiază de atenţie şi afecţiune individuală, la sisteme bazate pe conceptul familial, care le permit o viaţă apropiată de normalitate. Prin eforturile Fundaţiei şi ale partenerilor săi, 5.185 copii au fost scoşi din orfelinate, iar alţi 455 urmează să părăsească orfelinatele în curs de închidere.

În acelaşi timp, Fundaţia activează intens în prevenirea separării copilului de familie, intervenind cu mijloacele necesare pentru susţinerea familiilor în care riscul de abandon al copiilor este ridicat. Astfel, 28.436 de copii au fost salvaţi de la ruperea de familie, 1.015 tineri au fost sprijiniţi pentru o viaţă independentă, 1.922 de copii au fost primiţi în centrele de zi, iar 879 în regim de urgenţă şi 8.546 de membri de personal din sistemul de protecţie al copilului au fost instruiţi de Hope and Homes for Children.