Adele a anulat, la sfatul medicilor, două concerte de pe Wembley: artista a sugerat că nu va mai susţine turnee în viitor

Adele trebuia să susţină ultimele două din cele patru concerte programate în această săptămână la Wembley, acestea fiind şi ultimele spectacole din turneul său mondial.







Cântăreaţa a anunţat pe Twitter că nu va putea susţine concertele, spunând că este „devastată“ şi că primele două spectacole pe care le-a susţinut la Wembley în această săptămână au fost „cele mai mari şi mai bune show-uri“ din viaţa ei.





„A trebuit să fac un efort mult mai mare decât în mod obişnuit. Se pare că mi-am deteriorat coardele vocale. La sfatul medicilor, pur şi simplu nu pot cânta în acest weekend“, a scris artista, adăugând că s-a gândit să susţină măcar show-ul de sâmbătă, dar îi este teamă să nu îşi dezamăgească fanii.





Adele a mai scris că şi-a dorit atât de mult să se prezinte la concertele din acest weekend, încât s-a gândit chiar să mimeze: „Însă, nu am făcut niciodată asta şi nu vă pot face aşa ceva nici într-un million de ani. Nu aş fi eu acolo. Îmi pare rău că vă dezamăgesc. Ştiţi că nu aş lua o asemenea decizie dacă nu ar fi cu adevărat necesar“, a scris cântăreaţa.





Adele şi-a încheiat mesajul de pe Twitter spunând că fanii îşi vor putea recupera contravaloarea biletelor dacă show-urile nu vor putea fi reprogramate.





„Veţi primi mai multe informaţii în următoarele câteva zile. Îmi pare rău, sunt devastată… Vă rog să mă iertaţi“, a încheiat cântăreaţa. Aceasta nu este prima dată când Adele are probleme cu coardele vocale. În 2011, a suferit o intervenţie chirurgicală la gât, pentru îndepărtarea unui polip benign.





La concertul pe care Adele l-a susţinut miercuri la Wembley au fost prezenţi 98.000 de fani – un record al stadionului pentru un eveniment muzical britanic.





Într-un mesaj anterior, Adele a sugerat că cele patru show-uri programate la Wembley, în cadrul turneului ei mondial, început în martie 2016 în Belfast, ar putea fi ultimele ei concerte dintr-un turneu,





„Turneele sunt un lucru ciudat, nu mi se potrivesc prea bine. Eu sunt cu adevărat un om de casă şi găsesc bucurie în lucrurile mici. În plus, sunt dramatică şi am o istorie teribilă cu turneele. Mi-am dorit ca ultimele mele concerte să fie în Londra, pentru că nu ştiu dacă voi mai susţine vreodată un turneu, aşa că mi-am dorit ca ultima dată să fie acasă. Am susţinut 119 concerte, iar cu acestea patru care au rămas voi ajunge la un total de 123“, a spus Adele.