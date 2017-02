Zmeura de Aur 2017: „Batman v Superman: Dawn of Justice“ şi „Hillary's America“ au câştigat câte patru trofee

Premiile Zmeura de Aur au fost atribuite sâmbătă după-amiază în Hollywood, într-o ceremonie online, la finalul unui sezon cinematografic marcat de numeroase discursuri înflăcărate şi de proteste faţă de politicile şi comportamentul preşedintelui american Donald Trump. Sezonul premiilor cinematografic va culmina şi se va încheia duminică seară, odată cu decernarea premiilor Oscar.

Filmul documentar „Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party“, regizat de Dinesh D'Souza, a fost desemnat cel mai prost film al anului 2016, dar a reuşit să „cucerească“ şi celelalte trofee principale: Cel mai prost regizor, Cel mai prost actor şi Cea mai proastă actriţă. Documentarul a avut încasări modeste - 13 milioane de dolari - în box office-ul din America de Nord.

Lungmetrajul „Batman v Superman: Dawn of Justice“ a câştigat tot patru trofee, impunându-se la categoriile Cel mai prost actor în rol secundar , Cel mai prost scenariu, Cea mai proastă combinaţie de actori pe marele ecran şi Cel mai prost remake, rip-off sau sequel.

Trofeul Razzie Redeemer, atribuit unui artist care a „câştigat“ în trecut Zmeura de Aur, dar care a reuşit să evolueze şi să îşi amelioreze performanţele artistice, a revenit în acest an starului Mel Gibson, graţie filmului său „Hacksaw Ridge“. Această peliculă a primit şase nominalizări la premiile Oscar, inclusiv la categoria „cel mai bun regizor“ (Mel Gibson).

Câştigătorii Zmeura de Aur 2017

Cel mai prost film al anului 2016: „Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party“

Cel mai prost regizor: Dinesh D'Souza şi Bruce Schooley („Hillary's America“)





Cel mai prost actor: Dinesh D'Souza („Hillary's America“) -naratorul documentarului

Cea mai proasta actriţă: Rebekah Turner („Hillary's America“)

Cel mai prost actor în rol secundar: Jesse Eisenberg („Batman v Superman: Dawn of Justice“)





Cea mai proastă actriţă în rol secundar: Kristen Wiig („Zoolander No. 2“)

Cel mai prost scenariu: „Batman v Superman: Dawn of Justice“

Cea mai proastă combinaţie de actori pe marele ecran: Ben Affleck şi Henry Cavill („Batman v Superman: Dawn of Justice“)

Premiile Zmeura de Aur sunt decernate în urma voturilor exprimate online de cei 1.014 membri ai Golden Raspberry Award Foundation. Aceste premii, înfiinţate în 1981 de John J. B. Wilson, parodiază premiile Oscar şi ironizează cele mai slabe filme, scenarii, prestaţii actoriceşti şi regizorale din industria cinematografică americană. Trofeele sunt decernate în mod tradiţional cu o zi înainte de gala de decernare a premiilor Oscar.