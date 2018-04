Verne Troyer, cunoscut pentru rolul Mini-Me din „Austin Powers“, a murit la 49 de ani. Actorul se lupta cu depresia

Un anunţ a fost publicat pe pagina lui de Facebook: „Cu mare tristeţe şi inimi grele scriem că Verne a murit astăzi. Un om căruia îi păsa. Voia să facă pe toată lumea să zâmbească, să fie fericită şi să râdă. Verne a sperat că a făcut o schimbare în bine cu platfoma pe care a avut-o şi a lucrat încercând să ducă mesajul mai departe”.

În comunicatul publicat se face referire la depresia de care suferea actorul. „Verne a fost un luptător şi când venea vorba despre propriile lupte. De-a lungul anilor s-a luptat şi a câştigat în mai multe rânduri, dar de data asta a fost prea mult. Depresia şi sinuciderea sunt probleme foarte serioase. Nu poţi şti niciodată ce fel de luptă duce cineva înăuntrul lui”.

Cauza morţii lui nu a fost făcută publică.

FOTO AFP

Starul filmelor „Austin Powers”, Mike Myers, a transmis The Hollywood Reporter: „Verne era un profesionist desăvârşit şi un optimist. Este o zi tristă, dar sper că se află într-un loc mai bun. Îi va fi simţită lipsa”.

Regizorul Jay Roach, care a lucrat cu Myers şi Troyer pentru „Austin Powers: The Spy Who Shagged Me” şi „Austin Powers in Goldmember”, a spus: „Verne a fost un tip incredibil, un colaborator vesel şi un maestru al comediei, visul unui regizor”.

Troyer a crescut în comunitatea Amish din Michigan şi a devenit celebru graţie rolului Mini-Me din franciza „Austin Powers”. După debutul în serie, în 1999, în „The Spy Who Shagged Me”, el l-a jucat pe Griphook în „Harry Potter and the Sorcerer's Stone” şi pe Coach Punch Cherkov în „The Love Guru”.

Actorul s-a luptat cu dependenţa de alcool, la începutul anilor 2000, iar, recent, cu mai multe probleme de sănătate.