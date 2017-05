Sergiu Nicolaescu, la un pas să fie iradiat de sovietici în tinereţe, chiar la Moscova: „Noroc că Maurer mi-a spus să nu dorm niciodată în pat, ci pe jos!“

Regizorul susţinea într-un interviu publicat în 2006 în revista „Suplimentul de Cultură“, că s-a temut că va fi ucis după ce a fost difuzat la Moscova filmul său, „Mihai Viteazul“, în anul 1971.

„Eu, în toată viaţa mea, nu am fost decât la trei festivaluri. M-am supărat în '71 cu „Mihai Viteazul“. Trebuia să fie o producţie americană, n-a mai fost. Dar l-a cumparat Columbia cu 200.000 de dolari şi l-a difuzat în lumea întreagă. Eu cu filmul ăsta am fost la Moscova, căci pentru România, în momentul ala, Moscova era numarul unu. Deşi, în realitate, în Europa, era după Cannes. Acolo, în timpul proiecţiei, mi-au scos bobina cu partea în care Mihai intră în Moldova. În momentul acela, i-am spus ambasadorului României ce s-a întâmplat. Şi în momentul acela ambasadorul cu soţia s-au ridicat şi au plecat. Şi i-am spus: „Domnule ambasador, dumneata pleci. Eu sînt regizorul filmului, eu nu plec!“. M-am urcat sus la proiecţie. Era în faţă la proiecţie un tip solid, l-am dat la o parte şi am intrat. Dimineaţa eu vizitasem şi văzusem o bobină din „Mihai Viteazul“în sala respectivă şi ştiam unde e. Am apăsat pe un buton verde, s-a stins lumina în sală şi a început proiecţia. Lucrul ăsta nu l-au uitat nici ei, nici eu, şi de atunci nu am mai participat. Încă nu trecuseră mulţi ani de la moartea lui Gheorghiu-Dej. De bună seamă, Dej a fost ucis şi nu a murit de moarte bună. Mie îmi spunea Maurer să nu dorm niciodată în pat. Şi eu dormeam pe jos, într-un colţ. Mă puteau iradia şi pe mine pentru că reuşisem să fac un film în care arătam cucerirea Moldovei de Mihai Viteazul, unirea. Trebuie să ţii cont de cum am trăit noi atunci. Noi nu aveam voie să vorbim de istoria României. Istoria României nu mai exista. Nu mai existau decât istoria Partidului Bolşevic şi istoria URSS. Asta învăţam“, a povestit Nicolaescu.