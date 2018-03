Sebastian Stan, mesaj video pentru fanii din România: „Mă întorc acasă după 13 ani“. Actorul e invitat de onoare la American Independent Film Festival

Sebastian Stan (35 de ani) va fi invitatul de onoare al celei de-a doua ediţii American Independent Film Festival, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 27 aprilie-3 mai 2018.

Actorul va prezenta în premieră în România cel mai recent film al său, „I, Tonya“, în regia lui Craig Gillespie, unde joacă alături de actriţele americane Margot Robbie (nominalizată la Oscar 2018) şi Allison Janney (recompensată cu Oscar anul acesta). Filmul a mai primit un Glob de Aur şi cinci nominalizări la Premiile BAFTA.

Cu această ocazie, actorul le-a transmis şi un mesaj fanilor din România:

„Salut! Sunt Sebastian Stan şi vă invit pe data de 27 aprilie la ora 20.30 să vedeţi ultimul meu film, «I, Tonya», la Cinema Pro în Bucureşti. Şi pentru că mă întorc acasă după 13 ani, vă invit să mai staţi după film, să mai vorbim puţin despre nişte poveşti. Eu o să fiu acolo. Vă rog să fiţi şi voi!“, a transmis actorul.

Alături de Sebastian Stan la ediţia din acest an a American Independent Film Festival vor mai fi prezente şi alte personalităţi ale cinematografiei americane, iar festivalul va continua să aducă la Bucureşti o selecţie a celor mai apreciate filme independente americane recente.

Sebastian Stan joacă alături de Margot Robbie şi Allison Janney în filmul „I, Tonya“ (2017), despre cunoscuta patinatoare Tonya Harding, unul dintre cele mai lăudate filme ale anului, cu trei nominalizări la premiile Oscar 2018, Globul de Aur pentru Allison Janney şi cinci nominalizări la Premiile BAFTA 2018.

Sebastian Stan, alături de actriţa Margot Robbie FOTO Guliver/Getty Images

Sebastian Stan este cel mai popular actor român care a reuşit să se impună în industria americană de film. Marii regizori i-au remarcat şarmul şi talentul şi l-au cooptat în producţii de Oscar. În „Marţianul“ (care a primit şapte nominalizări la Oscar) a jucat alături de Matt Damon, iar în altă peliculă premiată, „Lebăda Neagră“, face parte dintr-o distribuţie de top alături de Natalie Portman, Mila Kunis şi Vincent Cassel. A jucat şi în music-hall-uri pe Broadway şi în serialul american, popular printre adolescenţi, „Gossip Girl“. În cel mai recent film din trilogia „Captain America“ joacă un rol principal alături de Robert Downey Junior, Scarlet Johanson, Chris Evans, Hugo Weaving sau Samuel L. Jackson. Actorul român a primit chiar şi câteva replici în limba română.

Sebastian Stan s-a născut pe 13 august 1982, în Constanţa. S-a mutat la Viena împreună cu mama sa, când avea opt ani, iar la 10 ani a jucat primul rol în film, în „71 fragments of a Chronology of Chance“ regizat de celebrul austriac Michael Haneke. Doi ani mai târziu, familia a plecat peste Ocean şi s-a stabilit în Rockland County, New York. Sebastian a absolvit Universitatea Rutgers din New Jersey şi a studiat la Globe Theater din Londra timp de un an.