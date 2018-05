Rami Malek, impresionant în rolul lui Freddie Mercury: primul trailer al filmului „Bohemian Rhapsody“, dedicat trupei Queen, a fost lansat VIDEO

Mult aşteptatul biopic despre Queen urmează să fie lansat în cinematografe pe 2 noiembrie şi se discută deja despre Oscaruri pentru această creaţie.

„Acesta este momentul în care intră porţiunea de operă“, îi spune Freddie Mercury, cu ochii mari şi plini de entuziasm scepticului chitarist Brian May, în timpul unei sesiuni de înregistrare a celebrei „Bohemian Rhapsody“, moment recreat în primul trailer al biopicului trupei Queen. Totodată, teaserul îl surprinde pe Freddie Mercury reacţionând la contestarea duratei melodiei „Bohemian Rhapsody“: „Îţi compătimesc soţia dacă tu crezi că şase minute înseamnă o eternitate“, îi spune artistul managerului trupei.

Filmul biografic, în care Rami Malek, intră în pielea lui Freddie Mercury, acoperă ascensiunea legendarei formaţii rock din anii 1970 până la grandiosul concert Live Aid din 1985, care a făcut istorie, fiind votat cel mai mare spectacol live din istoria rock-ului într-un sondaj din 2005. Rami este cunoscut pentru jocul actoricesc excelent din serialul „Mr. Robot“, premiat cu Globuri de Aur şi Emmy-uri. „Bohemian Rhapsody“ se concentrează asupra moştenirii muzicale, în loc să prezinte filmul ca o dramă romantică şi lasă pe dinafară latura de petrecăreţ a legendarului solist, dar şi perioada sa de suferinţă din cauza virusului HIV. Teaserul de 98 de secunde lasă muzica să vorbeasă, în timp ce Malek poartă unele dintre cele mai faimoase şi strălucitoare costume ale lui Mercury, purtate pe diferite scene, într-un mash-up al celor mai mari hituri ale trupei Queen, printre care „Another One Bites the Dust“, „Killer Queen“, „Bohemian Rhapsody“ şi „We will rock you“.

Un film început în 2010, care a trecut prin schimbări de protagonist şi regizor Lansarea trailerului închide gura fanilor care credeau că biopicul nu va mai vedea niciodată lumina zilei. Mai multe schimbări de distribuţie şi producţie au avut loc înainte ca Malek să se alăture proiectului în noiembrie 2016. Filmul a fost prima oară anunţat în 2010, cu Sacha Baron Cohen (din filmul „Borat“) în rolul lui Mercury (foto dreapta). Cohen a părăsit distribuţia în 2013, în urma unor neînţelegeri cu membrii trupei. Actorul dorea să ducă filmul spre o zonă mai vulgară şi comică, lucru neapreciat de membrii Queen. Filmul este regizat de Dexter Fletcher, care l-a înlocuit pe cineastul Bryan Singer după ce acesta a fost concediat. Fletcher a fost angajat anterior să regizeze filmul, dar s-a retras în 2014 din proiect. Deadline a scris atunci că motivul pentru care cineastul a renunţat la această peliculă a fost apariţia unor „diferenţe creative” cu producătorii.

Ulterior, Twentieth Century Fox a anunţat că Bryan Singer nu mai este regizorul acestui film, în timp ce o sursă a declarat pentru BBC că principalul motiv pentru concedierea cineastului este „comportamentul său inconstant pe platourile de filmare“. Pe de altă parte, Bryan Singer - care a regizat „The Usual Suspects”, patru filme din franciza „X-Men” şi „Superman Returns” - a spus că a fost concediat în timp ce era bolnav, studioul refuzând să îl susţină în această perioadă. Potrivit The Hollywood Reporter, Singer a avut un conflict cu actorul Rami Malek şi nu s-a prezentat la filmări de mai multe ori.

Din distribuţie mai fac parte Gwilym Lee (în rolul lui Brian May), Ben Hardy (Roger Taylor) şi Joseph Mazzello (John Deacon). Între alţi actori care apar în film se numără Mike Myers, Allen Leech, cunoscut din serialul „Downton Abbey”, şi Aidan Gillen, cunoscut din „Game of Thrones”.

Regizorul Dexter Fletcher l-a înlocuit pe Bryan Singer la regia filmului „Bohemian Rhapsody“ Regizorul Dexter Fletcher l-a înlocuit pe Bryan Singer la regia filmului „Bohemian Rhapsody“





Queen, o trupă de legendă

Formaţia Queen a fost înfiinţată în 1970, la Londra. Trupa a cunoscut succesul în formula Freddie Mercury (voce, pian, chitară), Brian May (chitară, voce), John Deacon (bas) şi Roger Taylor (tobe, voce). După moartea lui Freddie Mercury, pe 24 noiembrie 1991, la vârsta de 45 de ani, din cauza SIDA, basistul John Deacon a decis să se retragă din muzică, iar Brian May şi Roger Taylor au continuat să cânte solo, dar şi sub numele Queen, cu diferiţi solişti. În perioada 2004 - 2009, vocalistul formaţiei a fost Paul Rodgers. Din 2011, formaţia britanică a început o colaborare cu solistul american Adam Lambert.

Cu 15 albume de studio, trupa Queen a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, în 2001, şi primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, în 2002. Doi ani mai târziu, Queen a fost inclusă în UK Hall of Fame. Albumele formaţiei au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de exemplare în întreaga lume.