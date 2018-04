Netflix va produce un serial de animaţie după franciza „Fast and Furious“. Prima imagine a seriei a fost lansată FOTO

Netflix va produce un serial de animaţie după „Fast and Furious“

Succesul uriaş al francizei „Fast and Furious“ a virat spre divizia de producţie a Netflix şi este gata să extindă povestea pe tărâmul animaţiei.

Un serial realizat în colaborare cu DreamWorksAnimation este acum în lucru şi intriga are la bază, ca în filmele seriei, familia şi prietenii, potrivit Cinemagia.

În centrul acţiunii, scrie Variety, va sta vărul mai tânăr al lui Dominic Toretto, Tony. El o va lua pe urmele lui Dom atunci când o agenţie guvernamentală îl va recruta – pe el şi pe prietenii lui – pentru a se infiltra într-un grup elitist de şoferi de curse, bănuit a fi de fapt un paravan al unei malefice organizaţii ce are în plan obţinerea supremaţiei mondiale. Serialul îi va prelua pe producătorii francizei: Vin Diesel, Neal Moritz şi Chris Morgan.

Neflix a lansat recent şi prima imagine-concept a seriei animate, ce arată care va fi stilul adoptat. Între timp, un spin-off al filmelor „Fast and Furious“ este programat pentru iulie 2019. „Fast and Furious“ 9 şi „Fast and Furious“ 10 vor fi lansate în 2020, respectiv 2021.

FOTO Dreamworks Animation

„Fast & Furious 8/The Fate of the Furious“ este al 30-lea film ce a reuşit, până acum, performanţa de a depăşi pragul de un miliar de dolari în încasări şi al patrulea realizat de studiourile Universal. Impresionanta cifră a fost anticipată de încasările record obţinute la debut – de 532,5 milioane de dolari.