MTV Movies & TV Awards 2017: „Frumoasa şi bestia“ şi serialul „Stranger Things“, printre marii câştigătorii de anul acesta

Seara premiilor MTV Movie & TV Awards a început cu un număr inspirat din filmul „Frumoasa şi Bestia“, înainte de înmânarea premiilor. Lucrurile s-au schimbat anul acesta, mai întâi fiind adăugată şi televiziunea pentru premiere şi apoi anunţul că renunţă la premiile pentru actorie împărţite pe gen, îmbinând titlurile de „Cel mai bun actor“ şi „Cea mai bună actriţă“ într-unul singur.

Câştigătoarea categoriei „cel mai bun actor“, Emma Watson, a fost inspirată de această schimbare, spunând în discursul său de acceptare a premiului de la începutul spectacolului: „Mutarea MTV de a crea un premiu lipsit de gen pentru actorie va însemna ceva diferit pentru toată lumea, dar pentru mine indică faptul că actoria este despre abilitatea de a intra în pielea altcuiva – iar asta nu necesită să fii împărţit în două categorii diferite. Empatia şi capacitatea de a vă folosi imaginaţia, n-ar trebui să aibă limite“.

Filmul anului

Beauty and the Beast/Frumoasa şi bestia

Get Out

Logan

Rogue One: A Star Wars Story

The Edge of Seventeen

Serialul anului

Atlanta

Game of Thrones

Insecure

Pretty Little Liars

Stranger Things

This Is Us

Cel mai bun sărut

Ashton Sanders şi Jharrel Jerome — Moonlight

Emma Stone şi Ryan Gosling — La La Land

Emma Watson şi Dan Stevens — Beauty and the Beast

Taraji P. Henson şi Terrence Howard — Empire

Zac Efron şi Anna Kendrick — Mike & Dave Need Wedding Dates

Cel mai bun răufăcător

Allison Williams — Get Out

Demogorgon — Stranger Things

Jared Leto — Suicide Squad

Jeffrey Dean Morgan — The Walking Dead

Wes Bentley — American Horror Story: Roanoke

Cel mai bun prezentator

Ellen DeGeneres — The Ellen DeGeneres Show

John Oliver — Last Week Tonight

RuPaul — RuPaul’s Drag Race

Samantha Bee — Full Frontal With Samantha Bee

Trevor Noah — The Daily Show

Cel mai bun documentar

13th

I Am Not Your Negro

O.J.: Made in America

This Is Everything: Gigi Gorgeous

TIME: The Kalief Browder Story

Cea mai bună competiţie de tip reality-show

America’s Got Talent

MasterChef Junior

RuPaul’s Drag Race

The Bachelor

The Voice

Cel mai bun actor de film

Daniel Kaluuya — Get Out

Emma Watson — Beauty and the Beast

Hailee Steinfeld — The Edge of Seventeen

Hugh Jackman — Logan

James McAvoy — Split

Taraji P. Henson — Hidden Figures

Cel mai bun actor de serial

Donald Glover — Atlanta

Emilia Clarke — Game of Thrones

Gina Rodriguez — Jane the Virgin

Jeffrey Dean Morgan — The Walking Dead

Mandy Moore — This Is Us

Millie Bobby Brown — Stranger Things

Cea mai bună interpretare într-o comedie

Adam Devine — Workaholics

Ilana Glazer and Abbi Jacobson — Broad City

Lil Rel Howery — Get Out

Seth MacFarlane — Family Guy

Will Arnett — The LEGO Batman Movie

Cel mai bun erou

Felicity Jones — Rogue One: A Star Wars Story

Grant Gustin — The Flash

Mike Colter — Luke Cage

Millie Bobby Brown — Stranger Things

Stephen Amell — Arrow

Taraji P. Henson — Hidden Figures

Cel mai emoţionan moment

Game of Thrones— Moartea lui Hodor

Grey’s Anatomy — Meredith le spune copiilor său despre moartea lui Derek

Me Before You — Will îi spune Louisei că nu poate sta cu ea

Moonlight — Paula îi spune lui Chiron că îl iubeşte

This Is Us — Jack şi Randall la karate

Următoarea generaţie

Chrissy Metz

Daniel Kaluuya

Issa Rae

Riz Ahmed

Yara Shahidi

Cel mai bun duo

Adam Levine şi Blake Shelton — The Voice

Daniel Kaluuya şi Lil Rel Howery — Get Out

Brian Tyree Henry şi Lakeith Stanfield — Atlanta

Hugh Jackman şi Dafne Keen — Logan

Josh Gad şi Luke Evans — Beauty and the Beast

Martha Stewart şi Snoop Dogg — Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party

Cea mai bună poveste americană

Black-ish

Fresh Off the Boat

Jane the Virgin

Moonlight

Transparent

Cea mai bună luptă împotriva sistemului

Get Out

Hidden Figures

Loving

Luke Cage

Mr. Robot

Trending

Conferinţa de presă a lui Sean Spicer cu Melissa McCarthy — Saturday Night Live

Lady Gaga Carpool Karaoke— The Late Late Show cu James Corden

Cash Me Outside How Bout Dat — Dr. Phil

Run the World (Girls) şi Channing Tatum ca Beyoncé — Lip Sync Battle

Wheel of Musical Impressions cu Demi Lovato — The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Recţia Winonei Ryder la câştigarea premiului SAG— A 23-a ediţie a premiilor SAG

Cel mai bun moment muzical

Beauty and the Beast— Ariana Grande şi John Legend (Beauty and the Beast)

Can’t Stop the Feeling! — Justin Timberlake (Trolls)

How Far I’ll Go — Auli’i Cravalho (Moana)

City of Stars — Ryan Gosling and Emma Stone (La La Land)

You Can’t Stop the Beat — ensemble (Hairspray Live!)

Be That as It May — Herizen Guardiola (The Get Down)

You’re the One That I Want — ansamblu (Grease: Live)

Premiul unei generaţii

Franciza The Fast and the Furious/Furios şi iute

