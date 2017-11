Motivul pentru care un politician oferă 1,5 milioane de dolari pentru decapitarea uneia dintre cele mai populare actriţe de la Bollywood VIDEO

Suraj Pal Amu, membru al partidului naţionalist hindus Bharatiya Janata (cel mai mare partid din lume şi cel mai puternic din India, alături de Indian National Congress), a promis uriaşa sumă oricărei persoane care îi decapitează pe Deepika Padukone, una dintre cele mai populare actriţe de la Bollywood, şi pe apreciatul regizor Sanjay Leela Bhansali. Politicianul şi-a motivat gestul şocant prin faptul că filmul celor doi denaturează legenda hindusă, scrie The Independent.

În răspuns la ameninţări, Deepika Padukone (foto), care este una dintre cel mai bine plătite şi mai premiate actriţe de la Bollywood, a declarat pentru Mumbai Mirror: „Ca femeie, ca artist şi ca cetăţean al acestei ţări sunt furioasă, mă simt abandonată, dar în acelaşi timp mi se pare amuzant. Nu îmi va fi niciodată frică. Teama este o emoţie cu care nu m-am identificat niciodată.“

Filmul „Padmavati“, care ilustează viaţa legendarei regine Padmini din secolul XIV, urma să aibă premiera pe 1 decembrie, însă evenimentul a fost amânat în urma ameninţărilor.





Într-o conferinţă de presă, Suraj Pal Amu, care este liderul Bharatiya Janata din statul Haryana, a anunţat că va face tot posibilul pentru ca lungmetrajul să nu ruleze niciodată în cinematografele din India. Totuşi, partidul din care face parte, care conduce şi guvernul central aflat sub premierul Narendra Modi, s-a distanţat de declaraţia scandaloasă. „Un avertisment a fost trimis către el. În Haryana există o supremaţie a legii şi nimeni nu poate emite astfel de ameninţări“, a precizat un purtător de cuvânt al Bharatiya Janata.

„Padmavati“ este bazat pe un poem din secolul XVI despre o regină indiană frumoasă şi curajoasă care preferă să se sinucidă decât să se lase capturată de un sultan din Delhi, Allaudin Khilji. De-a lungul secolelor, povestea fictivă a ajuns să fie văzută ca o realitate a istoriei, în pofida faptului că există foarte puţine dovezi care să o susţină.

Filmul a stârnit controverse încă de la începutul anului, când grupări din regiunea de vest a Rajasthanului au luat cu asalt platourile de filmare, l-au agresat fizic pe regizorul Sanjay Leela Bhansali şi au ameninţat că vor da foc sălilor de cinema în care va rula producţia. Furia stârnită este pusă pe seama faptului că Bhansali ar fi distorsionat istoria filmând o secvenţă intimă între personajele principale (regina indiană şi cotropitorul musulman), însă cineastul a negat în repetate rânduri acest lucru, ba mai mult, a subliniat că inclusiv promo-ul video al filmului este un omagiu adus reginei pentru rezistenţa în faţa armatelor musulmane.

„Am făcut acest film cu foarte multă responsabilitate, ţinând cont de demnitatea reginei. Vreau să subliniez încă o dată că filmul nostru nu conţine nicio secvenţă intimă între Rani Padmavati şi Alauddin Khalji sau orice altă scenă ce ar putea răni sentimentele cuiva“, a declarat cineastul.

La începutul acestei luni, şeful castei Rajput Karni Sena din Rajasthan a declarat că actriţei ar trebui să-i fie tăiat nasul – un simbol al umilinţei publice –, iar actorului Ranveer Singh (care-l joacă pe liderul musulman) să-i fie rupte picioarele pentru că au acceptat să lucreze la un proiect care aduce insulte renumitei regine.

Oficialii guvernului au promis însă că vor lua măsuri stricte împotriva celor care o ameninţă pe actriţă şi pe celelalte persoane implicate în producţie, potrivit The Indian Express. De asemenea, Curtea Supremă din India a refuzat să interzică filmul şi a pasat decizia Consiliului de Cenzură.

„Este absolut îngrozitor. Unde am ajuns ca naţiune? Am regresat. Singurii oameni care sunt responsabili de acest lucru sunt cei din comisia de cenzură. Ştiu şi cred că nimeni şi nimic nu va împiedica lansarea acestui film“, a mai declarat actriţa, care a apărut recent şi în filmul „xXx: Return of Xander Cage“, alături de Vin Diesel.