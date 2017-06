Michael Douglas revine pe marile ecrane în „Unlocked: Pericol descătuşat“

Ideea acestui film i-a venit, în 2006, producătoarei Georgina Townsley, care l-a convins pe scenaristul Peter O’Brien să se alăture proiectului şi să conceapă un thriller de spionaj care are în centru povestea unei eroine urbane din Londra. „Am căutat genul acela de scenarist care poate scrie pentru o femeie. Am citit sute de scenarii, iar cel semnat de Peter a fost singurul care s-a remarcat. Înţelege femeile şi a scris un text pentru o femeie puternică”, explică Townsley. Cu o experienţă bogată în documentare, Townsley se află la primul ei lungmetraj şi spune că pasiunea pentru spionaj o are din copilărie, când visa să lucreze sub acoperire. „Odată ce l-am găsit pe Peter, am decis să recurgem la o formă clasică de a spune această poveste cu spioni care să ţină publicul în tensiune. Aşa că şi structura şi intriga sunt deopotrivă de importante,” mai spune producătoarea. Munca la scenariu a durat cam un an de zile şi asta a dat roade, povestea fiind foarte bine primită la Hollywood, ceea ce a atras multă atenţie asupra producţiei propriu-zise. Filmările au pornit în toamna anului 2014, mai mulţi producători, printre care şi cei ai megafrancizei „Transformers” fiind atraşi de scenariul inteligent şi de protagonista excepţională.

Un film veridic

Filmul se remarcă, în primul rând, prin personajul central, o femeie puternică, foarte bine pregătită, dar care comite o greşeală ce s-ar putea dovedi fatală. Alice e o fostă investigatoare CIA retrasă la Londra, după un eşec într-o operaţiune ce a avut loc la Paris. Din întâmplare descoperă un curier care lucrează pentru o reţea teroristă şi află că se pregăteşte un atac cu arme biologice în Londra. Pentru a reda cât mai bine subiectul, scenaristul a făcut o amplă muncă de documentare, discutând inclusiv cu agenţi FBI specializaţi în astfel de atacuri. „Ne-am propus ca filmul să transmită ceva ce nimeni nu îşi doreşte să se întâmple, dar pe care numai Alice îl poate opri,” afirmă O’Brien. La acurateţea scenariului au ajutat şi un fost consilier CIA, dar şi un fost agent special din Marină, care au oferit soluţii tehnice ce conferă autenticitate peliculei.

Deşi scenariul a suferit numeroase transformări, miezul poveştii a rămas neschimbat şi curios e faptul că astăzi, la lansarea filmului, virusul mortal Marburg care face ravagii în Londra seamănă cu Ebola care a secerat Africa de Vest acum trei ani. „Epidemia de Ebola a fost cu adevărat tragică şi e o coincidenţă că filmul nostru e o încercare de a educa publicul cu privire la efectele cumplite pe care aceste organisme le pot avea în caz de epidemie sau dacă sunt, în mod intenţionat, răspândite. E un scenariu înspăimântător, dar, din păcate, şi îngrijorător”, spune scenaristul.

Un regizor legendar

Odată ce scenariul a fost finalizat, era nevoie de găsirea unui regizor care să se redea povestea exact aşa cum o vedeau producătorii. Având o carieră uimitoare, de peste cinci decenii, care include o multitudine de genuri cinematografice şi numeroase premii, versatilul Michael Apted a părut alegerea cea mai bună. Încă de la prima întâlnire cu legendarul Apted, producătorii au fost impresionaţi de viziunea sa asupra filmului. „A fost incredibil de inteligent în abordarea sa, ne-a plăcut la nebunie ceea ce voia să facă cu scenariul”, spune unul dintre producători. Apted, la rândul lui, vede „Unlocked: Pericol descătuşat” ca pe un film de personaj, unde actori celebri ca Orlando Bloom, Michael Douglas sau John Malkovich nu fac decât să pună în evidenţă cât mai bine personajul principal. „Michael Apted e o legendă vie şi sunt mai mult decât onorată că mi-a regizat primul lungmetraj”, spune Georgina Townsley, cea care a avut ideea filmului.

O fană înfocată a regizorului, Noomi Rapace, cea care joacă rolul principal, numeşte experienţa colaborării cu Apted ca fiind fantastică. „Ştie precis ce vrea să facă cu fiecare personaj, cred că e un regizor uimitor care a făcut atât de multe până acum”, spune actriţa.

În distribuţie îi regăsiţi pe Noomi Rapace, în rolul lui Alice Racine, Orlando Bloom în rolul lui Jack Alcott, Michael Douglas – Eric Lasch, John Malkovich – Bob Hunter şi Toni Collette – Emily Knowles.