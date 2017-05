Jimmy Kimmel va prezenta gala Oscar 2018, pentru al doilea an la rând: „Mulţumesc Academiei pentru ocazie, presupunând că am deschis plicul corect“

AMPAS (Academy of Motion Picture Arts & Sciences) a dezvăluit că show-ul de anul viitor va fi produs de Michael De Luca şi Jennifer Todd, care s-au ocupat de gala din 2017, dar şi că, pentru al doilea an consecutiv, Jimmy Kimmel va prezenta evenimentul.

„Dacă aveţi impresia că am dat-o în bară la final anul acesta, staţi să vedeţi ce am plănuit pentru a 90-a aniversare!“, a spus Kimmel, potrivit BBC.

Jimmy Kimmel este prima vedetă care găzdueşte doi ani la rând gala premiilor Oscar, după actorul Billy Crystal (1997, 1998).

„Mike şi Jennifer au produs un show frumos, care a fost impresionant vizual“, a spus marţi preşedinta academiei Cheryl Boone Isaacs. „Iar Jimmy a dovedit, de la monologul de început şi până la finalul pe care nu ni-l puteam imagina, că este una dintre cele mai bune gazde Oscar din istorie“.

„Mulţumesc Academiei pentru că mi-a oferit încă o dată ocazia să prezint Oscarurile (presupunând că am deschis plicul corect)“, a scris Kimmel pe Twitter.

Jimmy Kimmel, născut pe 13 noiembrie 1967, este un apreciat actor de comedie şi prezentator de televiziune american. El este creatorul şi prezentatorul talk-show-ului de televiziune „Jimmy Kimmel Live!“, difuzat de postul ABC.

