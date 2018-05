Jennifer Aniston, în rolul preşedintelui SUA într-o comedie Netflix care va spune povestea primului cuplu de lesbiene de la Casa Albă

Intitulat „First Ladies“, filmul este bazat pe ideea lui Tig Notaro (47 de ani) cunoscută pentru show-uri de stand-up comedy, care va interpreta şi rolul primei doamne.

Ea va scrie scenariul împreună cu Stephanie Allynne. Povestea o va avea în centru pe prima femeie preşedinte a SUA, personaj fictiv, şi soţia ei.

Notaro şi Allyenne vor fi producători împreună cu Adam McKay, Will Ferrell, Jessica Elbaum şi Betsy Koch pentru Gloria Sanchez Productions. Producător executiv va fi Chris Henchy.

Jennifer Aniston a devenit cunoscută pe plan internaţional cu rolul Rachel Green pe care l-a interpretat în serialul TV „Prietenii tăi/ Friends“ (1994-2004). După încheierea acestui sitcom, actriţa s-a orientat spre cinematografie şi a jucat cu precădere în comedii şi comedii romantice cu succes la box office, printre care „Bruce Almighty“ (2003), „Just Go with It“ (2011), „Horrible Bosses“ (2011) şi „We're the Millers“ (2013). Jennifer Aniston a fost foarte apreciată şi pentru rolul din drama „Cake“ (2004), pentru care a fost nominalizată la Globul de Aur şi Screen Actors Guild Award, mulţi critici fiind de părere că merita şi o nominalizare la premiile Oscar.