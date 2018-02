Han Solo, Prinţesa Leia, Luke Skywalker şi Darth Vader în premieră absolută la Bucureşti

Conceptul presupune proiecţia filmului pe un ecran imens, cu dialogurile originale subtitrate în limba română şi cu muzica interpretată integral live de către Orchestra Simfonică Bucureşti. Fiecare notă muzicală va fi cântată de către talentaţii instrumentişti şi se va alinia perfect cu aventurile de pe marele ecran ale personajelor.

Acum mult, mult timp, într-o galaxie îndepărtată, George Lucas regiza primul film din seria ce urma să devină una dintre cele mai populare epopei science-fiction. Muzica compusă de John Williams a cucerit generaţii întregi.

Compozitor, dirijor şi pianist, John Williams are o cariera care se întinde peste cinci decenii fiind în spatele muzicii a numeroase filme precum Star Wars, ET, Home Alone, Indiana Jones şi deţine 50 de nominalizări la premiile Oscar.

În 2005 American Film Institute a declarat muzica filmului Star Wars din 1977 cea mai importantă coloană sonoră a filmului american din toate timpurile. Acum vă puteţi bucura de această capodoperă muzicală live, la concertul Star Wars – A new Hope, în data de 11 martie la Sala Palatului.

Alături de orchestră vă veţi putea întâlni cu membrii 501st Legion Romanian Outpost, parte din clubul preferat a lui LucasFilm, dedicat “băieţilor răi care fac fapte bune” din Star Wars. Îl veţi putea vedea pe Darth Vader plimbându-se pe holurile Sălii Palatului, alături de comandanţii lui şi, dacă aveţi noroc, poate vă lasă să faceţi o poză cu el. Dar să nu fiţi surprinşi dacă va încerca să vă ademenească spre latura întunecată a forţei.

Biletele s-au pus în vânzare prin Entertix şi pe entertix.ro

Acest spectacol este realizat sub licenţa Disney în asociere cu 20th Century Fox, LucasFilm şi Warner Chappell Music.