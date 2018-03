Filmul „Get Out“, cu patru nominalizări la Oscar 2018, a câştigat marele premiu la Independent Spirit Awards VIDEO

Jordan Peele, care a scris şi a regizat filmul „Fugi!/ Get Out”, a câştigat premiul pentru „cel mai bun regizor” la această gală anuală care premiază performanţele independente din cinematografie, realizate cu bugete reduse.

„Fugi!/ Get Out” prezintă povestea unui tânăr de culoare care vizitează familia prietenei lui albe, a generat încasări de 176 de milioane de dolari în cinematografele din SUA şi Canada.

Acest film are patru nominalizări la Oscar, la categoriile: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu original şi Cel mai bun actor în rol principal (Daniel Kaluuya).

Ultimii patru câştigători ai celui mai important premiu Independent Spirit – „cel mai bun film“, au fost: „Moonlight”, „Spotlight“, „Birdman“ şi „12 Years a Slave”. Toate acestea au câştigat apoi premiul pentru „cel mai bun film“ la gala Oscar.

Frances McDormand a fost desemnată Cea mai bună actriţă pentru interpretarea ei din „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. Ea este nominalizată la categoria „cea mai bună actriţă în rol principal” şi la gala premiilor Oscar.

Timothée Chalamet, starul în vârstă de 22 de ani din filmul „Call Me By Your Name”, o dramă despre doi bărbaţi tineri care se îndrăgostesc, a câştigat premiul Independent Spirit pentru Cel mai bun actor. El este nominalizat la această categorie şi la premiile Oscar.

Allison Janney a fost desemnată Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru performanţa ei din filmul „I, Tonya”, iar Sam Rockwell a câştigat premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea din „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Janney şi Rockwell sunt nominalizaţi pentru aceste performanţe şi la gala Oscar.

Greta Gerwig a fost premiată pentru Cel mai bun scenariu, pentru filmul „Lady Bird”, care are cinci nominalizări la Oscar.

Premiile Independent Spirit, decernate în mod tradiţional cu o zi înainte de gala Oscar, recompensează producţiile cinematografice realizate cu bugete de producţie mai mici de 20 de milioane de dolari. Ceremonia este organizată într-o atmosferă mult mai relaxată şi are loc, de obicei, pe o plajă din Santa Monica.