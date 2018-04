Filmul pe care Christopher Nolan, regizorul „Dunkirk“, îl consideră „unul dintre cele mai bune făcute vreodată“ VIDEO

Pasiunea cinefilului pentru operele lui Stanley Kubrick şi clasicele filme de război, inclusiv „Nimic nou pe frontul de vest/ All Quiet on the Western Front“, se reflectă şi în filmele sale.

„Pather Panchali“, al regizorului indian Satyajit Ray, arată Recent, în cadrul unei vizite în Mumbai, India, Christopher Nolan, ale cărui filme mai includ „Memento“, trilogia „Dark Knight“ şi „Interstellar“, a dezvăluit încă un titlu pe care îl consideră a fi unul dintre cele mai mari filme realizate vreodată, iar acesta este, al regizorului indian Satyajit Ray, arată The Independent.

„Am avut plăcerea de a viziona recent «Pather Panchali», pe care nu l-am mai văzut până acum. Cred că este unul dintre cele mai bune filme realizate vreodată. Este o lucrare extraordinară. Sunt interesat să aflu mai multe despre industria cinematografică din India şi acesta este motivul pentru care am venit“, a declarat regizorul, care a participat în cadrul vizitei la mai multe evenimente dedicate campaniei „Reframing the Future of Film“, în care cineastul militează pentru păstrarea utilizării celuloidelor în cinematografe.

Lansat în 1955, „Pather Panchali“, tradus „Cântecul Micului Drum“ - descrie copilăria tânărului Apu (Subir Banerjee) şi a surorii lui Durga (Uma Dasgupta), şi viaţa dură de la sat a familiei lor sărace.

Christopher Nolan a fost nominalizat la Oscar 2018 pentru regia filmului „Dunkirk“, producţie care a câştigat trei premii la categoriile: Cel mai bun montaj video, Cel mai bun montaj de sunet, Cel mai bun mixaj de sunet.