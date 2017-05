„Fast & Furious 8“ a depăşit pragul de un miliard de dolari în box office-ul mondial: care este ţara în care filmul a generat cele mai mari încasări

„Fast & Furious 8/The Fate of the Furious“ este al 30-lea film ce a reuşit, până acum, performanţa de a depăşi pragul de un miliar de dolari în încasări şi al patrulea realizat de studiourile Universal. Impresionanta cifră a fost anticipată de încasările record obţinute la debut – de 532,5 milioane de dolari.

În plus, al optulea lungmetraj din franciza „Furios şi iute“ s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american pentru al treilea weekend consecutiv, cu încasări de 19,4 milioane de dolari, arată cinemagia.ro . China este ţara în care Fast & Furious 8 a avut cele mai mari încasări, de 361 milioane de dolari, fiind producţia străină cu cele mai mari încasări din această ţară, recordul fiind deţinut anterior de „Fast and Furious 7.“

Acţiunea filmului „The Fate of the Furious“ are în centrul ei o femeie misterioasă, Chiper, interpretată de actriţa sud-africană Charlize Theron, care îl convinge pe Dom, personajul jucat de Vin Diesel, să se alăture lumii interlope. Întreaga echipă de colaboratori ai lui Dom este nevoită să intervină pentru a opri un anarhist care vrea ca lumea întreagă să fie cuprinsă de haos. Alături de Vin Diesel, Charlize Theron şi Jason Statham, în distribuţia noului film din franciza ”Furios şi iute” au revenit actorii Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ”Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky şi Kurt Russell.

Între timp, „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ a avut premiera în 37 de ţări din întreaga lume. În Romania, ca şi în SUA, filmul intră în cinematografe pe 5 mai. Guardians of the Galaxy Vol. 2 a obţinut deja 101 milioane de dolari în cele 37 de teritorii.

După estimările Disney, Vol. 2 a beneficiat până acum de o lansare internaţională cu 57% mai profitabilă decât primul film al seriei – mai mult decât au reuşit sequel-urile „Captain America: The Winter Soldier“ (50%) şi „Thor: The Dark World“ (19%).