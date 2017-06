Cele mai uluitoare transformări ale actorilor care au jucat personaje de sex opus FOTO

Bright Side a întocmit o listă a celor mai uluitoare transformări ale actorilor care au interpretat magistral personaje de sex opus.

Eddie Redmayne

The Danish Girl, 2015

Acţiunea are loc în anii ’20 şi prezintă povestea artistului Einar Wegener, care se lasă pictat de soţia sa în postura de femeie. În cele din urmă, Einar realizează că nu-şi mai doreşte să fie bărbat şi se hotărăşte să se supună primei operaţii de schimbare a sexului din lume.

Eddie Redmayne a fost grozav în ambele rolui, fiind nominalizat la premiile Oscar, Bafta şi Globul de Aur, iar filmul despre primul transgender din lume s-a dovedit a fi unul puternic, filosofic şi liric.

Elle Fanning

3 Generations, 2015

Elle Fanning a jucat rolul unei adolescente hotărâte să-şi schimbe sexul, iar prietenii ei nu pot accepta această decizie.

Jared Leto

„Dallas Buyers Club“, 2013

Jared Leto a fost recompensat cu premiul Oscar la categoria Cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul transsexualului seropozitiv din drama „Dallas Buyers Club“. Actorul a fost nevoit să slăbească 18 kilograme şi s-a supus unui regim alimentar şi sportiv drastic.

Angelina Jolie

Salt, 2010

Angelina Jolie a interpretat rolul agentului CIA Evelyn Salt, suspectat că lucrează pentru serviciile de informaţii ruse. Potrivit scenariului, ofiţerul feminin trebuia să se transforme într-un bărbat. Actriţa a fost nevoită să petreacă ore în şir în cabina de machiaj pentru a realiza o astfel de transformare plauzibilă.

John Travolta

Hairspray, 2007

John Travolta joacă rolul Ednei Turnblad, care lucrează la o spălătorie de rufe şi nu şi-a mai părăsit casa de zece ani, fiind ruşinată de kilogramele în plus. A fost neobişnuit şi surprinzător să-l vedem pe Travolta, asociat în general personajelor brutale, într-un astfel de rol.

Amanda Bynes

She’s the Man, 2006

Această comedie este o adaptare a piesei „Twelfth Night“ şi explică greutatea de a fi două persoane în acelaşi timp. Amanda Bynes o interpretează pe Viola şi pe fratele ei geamăn, Sebastian, iar pentru a-i da o lecţie fostului ei prieten, Amanda îi demonstrează că fotbalul nu este un joc doar pentru băieţi.

Cillian Murphy

Breakfast on Pluto, 2005

„Breakfast on Pluto“ este unul dintre cele mai complexe şi emblematice filme ale lui Cillian Murphy. Personajul interpretat de actor se tranformă dintr-un adolescent androgin într-o blondă strălucitoare.

Gael García Bernal

La mala educación, 2004

În drama regizată de un clasic al cinematografiei spaniole, Pedro Almodóvar, Gael García Bernal joacă rolul unui travestit.

Hilary Swank

Boys Don’t Cry, 1999

„Boys Don’t Cry“ este un film dramatic bazat pe fapte reale. Personajul actriţei Hilary Swank s-a născut femeie însă s-a simţit ca un bărbat încă de la o vârstă fragedă. Pentru a se obişnui cu rolul, actriţa s-a tuns scurt, a lucrat la corpul ei pentru a-l face să arate mai multe precum al unui bărbat şi chiar a trăit ca un bărbat timp de o lună. Drept recompensă, actriţa a primit o statuetă Oscar.

Patrick Swayze

To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar, 1995

Pentru acest rol, al Miss Vida Boheme, Patrick Swayze a primit Globul de Aur.

Robin Williams

Mrs. Doubtfire, 1993

„Mrs. Doubtfire“ este o comedie cunoscută şi apreciată de foarte mulţi cinefili. Iar imaginea doamnei în vârstă, folosită de personajul lui Williams pentru a fi angajată pe post de dădacă de fosta lui soţie pentru a-şi vedea zilnic copiii, nu poate aduce decât zâmbete pe buzele tuturor.

Dustin Hoffman

Tootsie, 1982

Povestea unui actor talentat care decide să joace rolul unei femei, transformându-se cu ajutorul hainelor şi machiajului, este un alt film preferat de multe generaţii. Pentru această interpretare, Dustin Hoffman a fost nominalizat la Premiile Academiei Americane de Film.

Tony Curtis and Jack Lemmon

Some Like it Hot, 1959

Acest film celebru nu are nevoie de nicio prezentare, pentru că toată lumea s-a îndrăgostit de aventurile celor doi muzicieni forţaţi să se prefacă femei pentru a avea succes, iar Jack Lemmon a fost nominalizat la Oscar pentru interpretare.