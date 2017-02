Cele mai frumoase filme de dragoste ale anului 2016 VIDEO

1. La La Land

Scris şi regizat de Damien Chazelle, „La La Land” urmăreşte povestea Miei (Emma Stone), o actriţă aspirantă şi a lui Sebastian (Ryan Gosling), un muzician îndrăgostit de jazz, care se zbat să atingă succesul într-un oraş în care prea multe vise şi inimi sunt frânte zi de zi. Plasat în Los Angeles-ul zilelor noastre, printre decoruri cuceritoare şi momente muzicale fascinante, filmul surprinde bucuriile, dar şi dezamăgirile cotidiene a doi tineri în încercarea lor de a-şi îndeplini visele.

2. Allied

Povestea lui Allied aduce alături un agent al serviciului britanic de spionaj, Max Vatan (Pitt) şi o spioană franceză Marianne Beausejour (Cotillard). Cei doi se îndrăgostesc în timpul unei misiuni de asasinare a unui oficial german, însă la scurtă vreme Max află că partenera sa, acum mama copilului său, lucrează de fapt pentru nazişti, şi incepe să o investigheze. Povestea este una adevărată, adaptată de scenaristul Steven Knight.

3. Passengers

În timpul unei călătorii obişnuite prin spaţiu, către o nouă galaxie, doi pasageri, aflaţi într-o stare indusă de somn, se trezesc cu 90 de ani mai devreme decât trebuia, atunci când nava lor se defectează. Acum, Jim (Chris Pratt) şi Aurora (Jennifer Lawrence) îşi dau seama că va trebui să trăiască tot restul vieţii la bordul navei, care, ce e drept, le asigură condiţiile cele mai bune de trai. Ei încep să se simtă atraşi unul de celălalt şi apoi să se îndrăgostească... până când descoperă că nava se află în mare pericol. Vieţile a 5000 de pasageri adormiţi se află în mâinile lor. Numai Jim şi Aurora îi vor putea salva.

4. Loving

Filmul, bazat pe un caz real, este un omagiu adus curajului avut de un cuplu interrasial, Richard şi Mildred Loving, care a petrecut primii 9 ani de căsătorie luptând pentru dreptul de a trăi ca o familie în oraşul natal. Cazul lor civil, Loving vs. Virginia, a ajuns până la Curtea Supremă, care în 1967 a reafirmat drepturile fundamentale ale căsătoriei, transformând povestea lor într-una care a inspirat cuplurile de pretutindeni.

5. The Light Between Oceans

The Light Between Oceans este povestea îngrijitorului unui far şi a soţiei lui, care trăiesc pe coasta de vest a Australiei, şi care cresc un copilaş salvat de pe o barcă cu vâsle eşuată.

6. Southside With You

Prima întâlnire a cuplului prezidenţial american, care a avut loc în vara anului 1989, a inspirat un film romantic, „Southside with You“. La prima lor întâlnire, Michelle Obama avea vârsta de 25 de ani şi era avocat în Chicago, iar Barack Obama împlinea 28 de ani şi era asociat la aceeaşi firmă de avocatură la care lucra ea. În orele petrecute împreună la prima întâlnire, cei doi au vizitat o expoziţie de artă cu lucrări semnate de Ernie Barnes şi au participat la o întâlnire a comunităţii cu scopul de a găsi o modalitate de a construi un centru pentru tineri. Cuplul a mers la o proiecţie a filmului „Pizzeria lui Sal/ Do The Right Thing“, regizat de Spike Lee, după care cei doi au mâncat îngheţată, discutând despre vieţile, ambiţiile şi temerile lor. „Southside With You“ include detalii pe care cuplul prezidenţial american le-a povestit despre prima întâlnire, în diferite interviuri. Dialogul celor doi este imaginat astfel încât să semene cât mai mult cu cel pe care l-ar fi avut soţii Obama.







7. Peterson

Adam Driver joacă rolul lui Paterson, un şofer de autobuz, bărbat din clasa muncitoare, care trăieşte în orăşelul omonim din New Jersey şi îşi încearcă norocul în scrisul de poezie, încurajat de soţia sa, jucată de Golshifteh Farahani.

8. Sing Street

Filmul spune povestea unui băiat pe care muzica îl ajută să facă faţă schimbărilor ce intervin în viaţa lui atunci când se transferă de la o scoală privată destinată celor cu stare materială bună, la una dintr-un cartier aglomerat si sărac.

9. Me before you

Inspirat din best-seller-ul lui JoJo Moyes, filmul urmăreşte povestea lui Lou, o tânără dintr-un orăşel cam lipsită de perspective, şi a lui Will, un bărbat de succes ajuns în scaunul cu rotile după un accident. Will simte că nu mai are pentru ce să trăiască până când o angajează pe Lou ca infirmieră. Pentru a-i dovedi că viaţa merită trăită, Lou îl ajută să se îndrepte, împreună, către mai multe aventuri.