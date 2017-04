Cel mai recent film cu Shia LaBeouf a vândut un singur bilet în weekendul premierei sale din Marea Britanie VIDEO

Filmul „Man Down“, cu Shia LaBeouf, a avut premiera într-un singur cinematograf britanic, weekendul trecut, şi a obţinut încasări de doar 7 lire sterline, precizează ComScore. Această sumă reprezintă echivalentul unui singur bilet de cinematograf. Potrivit U.K. Cinema Association, preţul mediu pentru un bilet de cinematograf în Marea Britanie este de 7,21 de lire sterline.

„Săracul Shia“, a declarat Paul Dergarabedian, senior media analist al companiei ComeScore. „Acest debut ar putea intra în Cartea Recordurilor Guinness“, a adăugat el.

Filmul a fost proiectat într-un singur cinematograf, Reel Cinema, aflat în oraşul Burnley. Lungmetrajul a fost lansat simultan pe internet şi pe platformele VoD (la cerere, n.r.) şi va apărea luna viitoare pe DVD şi Blu-ray, potrivit The Guardian.

Filmul „Man Down“ reprezintă o nouă colaborare a lui Shia LaBeouf cu regizorul Dito Montiel. Cei doi au lucrat împreună în 2006 la filmul „A Guide to Recognizing Your Saints“. „Man Down“ a fost proiectat la festivalurile de la Veneţia şi Toronto însă a generat recenzii negative în presa de specialitate, descurcându-se însă puţin mai bine în cinematografele nord-americane (faţă de Europa), unde a obţinut încasări de 454.490 de dolari.

După ce a jucat în filme produse cu sume uriaşe de marile studiouri de la Hollywood, precum cele din franciza „Transformers“ şi „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull“, actorul american Shia LaBeouf s-a concentrat în ultimii câţiva ani pe proiecte independente, care au avut un succes îndoielnic. A fost lăudat pe rolul din filmul „American Honey“ din 2016, însă alte filme ale sale, precun „The Company You Keep“ şi „Charlie Countryman“ au fost desfiinţate de critici şi ignorate de spectatori.

În schimb, mass-media s-a concentrat pe viaţa din afara marelui ecran a actorului american, marcată de câteva arestări cauzate de consumul excesiv de alcool şi câteva instalaţii artistice inedite şi controversate - cea mai recentă fiind o instalaţie de protest la adresa mandatului prezidenţial al lui Donald Trump.

Şi alte vedete care au acceptat să joace în filme independente s-au confruntat cu situaţii asemănătoare. Emma Watson a primit un val de publicitate negativă în vara anului trecut atunci când filmul ei „The Colony“ a obţinut în weekendul premierei din Marea Britanie încasări de doar 47 de lire sterline, în timp ce „The Benefactor“, un film cu Richard Gere în distribuţie, a obţinut încasări de 25 de lire sterline în primele două zile de proiecţii, în primăvara anului 2016.