Angelina Jolie, protagonista unui prequel al poveştilor „Alice în Ţara Minunilor“ şi „Peter Pan“, în care îndrăgitele personaje sunt frate şi soră

Alice din „Alice in Wonderland“ şi Peter din „Peter Pan“ vor avea parte de o aventură comună în drama fantasy „Come Away“, în care acţiunea este plasată înaintea binecunoscutelor poveşti şi în care cele două personaje sunt frate şi soră, arată Cinemagia.ro

Potrivit Deadline.com , actriţa Angelina Jolie este cea care va juca rolul mamei copiilor, în vreme ce David Oyelowo îl va juca pe tatăl acestora.

Filmul va marca debutul regizoral al lui Brenda Chapman (scenaristă şi co-regizor al animaţiei „Brave“). După cum menţionează Deadline, Come Away a fost imaginat ca un prequel al poveştilor „Alice in Wonderland“ şi „Peter Pan“.

Filmările sunt programate să înceapă spre finalul acestui an, după ce Angelina Jolie va termina producţia lui Maleficent 2, ale cărei filmări au început marţi

Sinopsis „Come away“

Înainte ca Alice să pornească către Ţara Minunilor, şi înainte ca Peter sa devină Peter Pan, ei au împărţit acelaşi cămin, având părinţi comuni. Când fratele lor cel mare a murit într-un accident de maşină, s-au văzut puşi în situaţia de a-şi salva părinţii din spirala deznădejdii şi a disperării în care i-a aruncat drama pierderii primului lor copil. Însă misiunea lor este mai dificilă decât au crezut, iar singura soluţie pare a fi evadarea într-un un tărâm imaginar, fantastic.