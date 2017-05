Ameninţarea hackerilor potrivit căreia ultima parte din „Piraţii din Caraibe“ ar fi fost furat a fost o farsă

„Spre informarea voastră, nu am fost ţinta hackerilor. Am decis să luăm în serios ameninţarea, însă nu am reacţionat în felul în care persoana care ne-a ameninţat îşi dorea“, a anunţat CEO-ul Disney.

În urmă cu două săptămâni, Bob Iger a dezvăluit, în timpul unei întruniri oficiale cu angajaţi ai postului ABC, la New York, că un grup de hackeri afirmă că au intrat în posesia unuia dintre filmele studioului hollywoodian Disney, ce nu a fost încă lansat oficial. Potrivit Deadline.com, hackerii au cerut o sumă uriaşă, ce ar fi trebuit să le fie achitată în Bitcoin, însă grupul Disney a refuzat să plătească acea răscumpărare, afirmă aceeaşi publicaţie americană.

„Nu credem că a fost reală şi nimic nu s-a întâmplat. În lumea de astăzi, securitatea cibernetică este o problemă arzătoare. Ne place să privim tehnologia mai mult ca pe un prieten decât un duşman, dar este şi un perturbator“, a mai spus Iger.

„Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“ a avut premiera în România astăzi, 26 mai.

Atras într-o aventură cu totul nouă, căpitanul urmărit de ghinion Jack Sparrow (Johnny Depp) este lovit şi mai abitir de valul neşansei atunci când piraţii fantomă conduşi de vechiul său inamic, groaznicul Căpitan Salazar (Bardem), evadează din Triunghiul Diavolului hotărâţi să nimicească toţi piraţii de pe mare, inclusiv pe el. Singura speranţă de supravieţuire a Căpitanului Jack ţine de găsirea legendarului Trident al lui Poseidon, un artefact puternic, ce îi conferă posesorului său controlul total asupra apelor. În efortul de a scăpa de Salazar, Jack se aliază cu Henry (Brenton Thwaites), un marinar tânăr din Flota Navală Regală şi cu Carina Smyth (Kaya Scodelario), o specialistă în astronomie. Singura lor scăpare este legendarul Trident al lui Poseidon. Cei trei pornesc în căutarea lui, la bordul corăbiei „Pescăruşul Mort“ (Dying Gull), fiind urmăriţi de cel mai aprig duşman pe care l-a avut până acum Sparrow, arată cinemagia.ro.

La sfârşitul lunii aprilie, un hacker care a cerut o răscumpărare de la platforma online Netflix, după ce a intrat ilegal în posesia celui de-al cincilea sezon al serialului „Orange Is the New Black“, şi-a respectat „promisiunea“ şi, în urma refuzului companiei de streaming de a da curs cererii sale, a publicat pe internet primele 10 episoade din noul sezon al show-ului TV.