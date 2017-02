A fost găsit vinovatul pentru gafa istorică de la gala Oscar 2017: „Se simte absolut oribil!“ Ce i-ar fi distras atenţia celui care a greşit FOTO VIDEO

Brian Cullinan, un contabil despre care presa afirmă că era ocupat cu publicarea de mesaje pe Twitter, a reuşit să anihileze procedura meticuloasă aflată în spatele anunţării premiului pentru Cel mai bun film al anului la cea de-a 89-a gală a premiilor Oscar, scrie News.ro. Mai exact, musicalul „La La Land“ a fost anunţat câştigător, deşi adevăratul învingător – care a fost desemnat după câteva minute – era drama „Moonlight“.

Eroarea a fost corectată abia după ce actorii şi producătorii musicalului erau deja pe scenă şi chiar îşi începuseră discursurile de mulţumire, momentul fiind unul extrem de stânjenitor pentru toţi cei implicaţi. Jordan Horowitz, unul dintre producătorii „La La Land“, este acela care a remediat situaţia: „Oameni buni, îmi pare rău! Nu am câştigat! S-a produs o eroare. «Moonlight», voi aţi câştigat premiul pentru Cel mai bun film. Nu este o glumă!“ Primele explicaţii ale confuziei, primele scuze şi reacţii din partea celor implicaţi.

Provocând o gafă care a uluit publicul prezent în Dolby Theatre din Hollywood şi milioanele de telespectatori din lumea întreagă, „Cullinan a înmânat în mod eronat plicul de rezervă pentru categoria «Cea mai bună actriţă în rol principal» în locul plicului aferent categoriei «Cel mai bun film» lui Beatty şi Dunaway“, au transmis reprezentanţii PwC, citaţi de „The Telegraph“.

Aceştia au mai precizat că îşi asumă întreaga responsabilitate pentru nefericita eroare şi prezintă scuze Academiei Americane de Film pentru că nici protocoalele pentru corectarea greşelii nu au fost urmate suficient de rapid de către Brian Cullinan şi nici de partenera lui din timpul galei, Martha Ruiz.

În mod ironic, cei doi (foto jos) au fost întrebaţi recent de către jurnaliştii „Huffington Post“ ce se întâmplă dacă un prezentator anunţă câştigătorul greşit la o categorie a premiilor Oscar, iar răspunsul lor a fost: „Şansele ca acest lucru să se întâmple sunt foarte mici.“

Se pare însă că greşeala s-a produs şi pentru că Brian Cullinan era ocupat cu publicarea mesajelor pe Twitter. The Wall Street Journal şi site-ul TMZ.com afirmă că, înainte cu doar câteva momente de producerea gafei, reprezentantul PwC a publicat pe Twitter o fotografie din culise a actriţei Emma Stone (foto jos), care tocmai intrase în posesia statuetei pentru Cea mai bună actriţă în rol principal.





Imaginea a fost ştearsă ulterior, iar Brian Cullinan a refuzat să facă un comentariu pe această temă, potrivit agenţiei Associated Press. Totuşi, The Journal scrie că o sursă apropiată lui Cullinan a dezvăluit că acestui i s-a refuzat solicitarea de a publica pe reţelele sociale imagini din timpul galei Oscar 2017, lucru pe care nu l-a respectat însă, chiar dacă ulterior a şters mai multe dintre fotografiile publicate în timpul evenimentului.

Într-un interviu pentru The Journal, preşedintele PwC Tim Ryan a declarat că a discutat cu Brian Cullinan care i-a mărturisit că nu crede că neatenţia i-a fost provocată de faptul că a publicat imagini pe reţelele sociale şi că se simte „absolut oribil“ pentru cele întâmplate.

A fost nevoie se treacă mai bine de trei ore până că PricewaterhouseCoopers să confirme că actorilor Warren Beatty şi Faye Dunaway le-a fost înmânat un alt plic decât cel care ar fi trebuit şi să prezinte scuze tuturor celor care au fost afectaţi.

În această dimineaţă, PwC a revenit cu un comunicat de presă în care a indicat şi vinovatul: „PwC îşi asumă întreaga responsabilitate pentru seria de erori şi încălcări ale protocoalelor stabilite care s-au produs în timpul galei Oscar 2017. Dintr-o regretabilă eroare, partenereul PwC Brian Cullinan le-a înmânat prezentatorilor Warren Beatty şi Faye Dunaway plicul aferent categoriei Cea mai bună actriţă în rol principal în locul celui pentru Cel mai bun film. Odată ce greşeala s-a produs, protocoalele de remediere nu au fost urmate suficient de repede. Ne pare extrem de rău pentru dezamăgirea suferită de echipa filmelor «La La Land» şi «Moonlight». Le cerem scuze sincere lui Warren Beatty, Faye Dunaway, Jimmy Kimmel, ABC şi Academiei, care nu au absolut nicio vină. Dorim să ne exprimăm profunda recunoştinţă faţă de toţi cei care au reacţionat elegant şi cu bună credinţă în acel moment extrem de dificil. În ultimii 83 de ani, Academia a încredinţat PwC procesul de desemnare a câştigătorilor Oscar, iar în noaptea de duminică am eşuat şi i-am dezamăgit pe membrii Academiei.

La rândul lor, reprezentanţii Academiei Americane de Film, instituţia care organizează gala premiilor Oscar, a cerut scuze pentru acea eroare uriaşă şi a spus că se va implica mai mult de acum înainte în protejarea integrităţii evenimentului.

„Regretăm profund greşelile făcute în timpul anunţării câştigătorului categoriei Cel mai bun film. Le cerem scuze echipelor «La La Land» şi «Moonlight» a căror experienţă a fost profund alterată de această eroare. Le cerem scuze prezentatorilor Warren Beatty şi Faye Dunaway şi tuturor telespectatorilor. Am petrecut noaptea trecută şi toată ziua de ieri investigând circumstanţele şi vom identifica acţiunile potrivite pe care le vom lua de acum înainte“, a anunţat AMPAS.

Potrivit procedurii PwC, doar doi contabili ai săi cunosc numele celor 24 de câştigători la Oscar, iar biletele cu numele învingătorilor sunt introduse în două seturi de plicuri care sunt sigilate. Cei doi contabili memorează, de asemenea, numele câştigătorilor.

Conform tradiţiei, plicurile sunt transportate separat, în două serviete, spre sala în care va avea loc gala Oscar. Cei doi contabili - în acest caz Brian Cullinan şi Martha Ruiz - sunt conduşi cu automobilul, tot separat, spre sala în care va avea loc gala, pentru a preveni orice întârziere eventuală ce ar putea fi cauzată de un accident.

Apoi, cei doi contabili trebuie să stea la capetele opuse ale scenei şi să înmâneze plicurile prezentatorilor desemnaţi de Academie pentru a înmâna trofeele aferente fiecărei categorii.