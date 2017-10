Cele mai amuzante reacţii din mediul online după ce Varujan Vosganian a lansat teoria „găinii evazioniste“ FOTO

Deputatul Varujan Vosganian a stârnit reacţii puternice şi în mediul online, fiind ironizat, după ce zilele trecute arăta, într-o postare pe contul personal de Facebook, că statul pierde „multe miliarde de lei“ din cauza gospodăriilor mici, orientate spre autoconsum, iar „fiecare ou mâncat de la găina din curte «văduveşte» bugetul de cincizeci de bani“.

Ulterior, Vosganian a revenit cu o postare ironică. „Am dat exemplul ouălor nu ca să impozitez coteţele (eu, cât am fost ministru, am redus impozite, nu am crescut sau nu am inventat niciodată un impozit sau o taxă) ci ca să fiu mai bine înţeles. Cred, însă, că am fost prea... abstract. Reacţiile pe care le-am primit arată că şi la nivelul mentalităţilor mai avem mult autoconsum“, a spus fostul ministru.

Cu toate acestea, parlamentarul ALDE nu a reuşit să oprească glumele pe seama lui, fiind ţinta ironiilor pe Facebook.

Iată cum au reacţionat cei din mediul online, cu privire la declaraţiile parlamentarului ALDE: