Un raport toxicologic amănunţit arată cauza exactă a morţii lui Prince. Anchetatorii caută acum vinovaţii

Prince a murit pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani. Iniţial, medicul legist a stabilit drept cauză a decesului o supradoză accidentală de fentanil, un analgezic de cel puţin 50 de ori mai puternic decât morfina şi de cel puţin 30 de ori mai puternic decât heroina.

Un raport toxicologic confidenţial, obţinut de Associated Press, oferă însă informaţii despre cât de mult fentanil avea, de fapt, Prince în organism la momentul morţii, scrie The Guardian.

Astfel, experţii susţin că doza din trupul lui Prince nu lasă nicio îndoială asupra faptului că această substanţă este cea care i-a provocat moartea.

„Cantitatea găsită în sângele lui este extrem de ridicată chiar şi pentru un posibil pacient cu dureri cronice, aflat pe tratament cu fentanil“, a spus dr. Lewis Nelson.

Astfel, concentraţia de fentanil din sângele lui Prince a fost de 67,8 micrograme/litru, în condiţiile în care s-au înregistrat decese şi la doze cuprinse între 3 şi 58 de micrograme/litru.

FOTO Getty Images

Legiştii au concluzionat că Prince ar fi înghiţit mai multe pastile care conţineau această substanţă, întrucât au fost descoperite urme ale ei şi în stomacul şi ficatul cântăreţului. Astfel, nivelul fentanilului din ficatul lui Prince era de 450 micrograme pe kilogram, în condiţiile în care concentraţii hepatice mai mari de 69 micrograme pe kilogram „par să reprezinte cazuri de supradozaj sau de toxicitate fatală“.

Fentanilul se administrează, de obicei, prin plasturi transdermici şi ajunge astfel în organism prin intermediul pielii.

Cu toate astea, experţii spun că nu există un „nivel“ bine stabilit la care fentanilul ucide. O persoană care ia acest tip de opioide, recomandat de medici, pentru o perioadă lungă de timp ar putea dezvolta un nivel ridicat de toleranţă, iar în timp ce o doză anume ar putea ucide o persoană, acceaşi doză ar putea s-o ajute pe alta.

Informaţiile publicate arată, de asemenea, că sursa acestor medicamente nu a fost determinată. Momentan, nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare, însă autorităţile au subliniat că ancheta continuă, iar procurorul-şef care se ocupă de cazul morţii lui Prince a declarat că aceste noi rapoarte vor fi esenţiale pentru a decide dacă vreo persoană va fi pusă sub acuzare pentru decesul cântăreţului.

Nicio reţetă pe numele lui Prince

Documentele judiciare nu oferă nicio dovadă despre sursa de provenienţă a medicamentului fentanil care a cauzat decesul starului pop la vârsta de 57 de ani şi nici despre persoana care ar fi putut să îi furnizeze artistului acel medicament.

Singurul doctor care a recunoscut că i-a prescris starului medicamente este Michael Todd Schulenberg, cel care l-a tratat pe Prince de două ori înaintea morţii sale. Medicul a declarat că a emis o reţetă pentru analgezicul Percocet pe numele lui Kirk Johnson pentru a proteja intimitatea artistului, însă a negat vehement că i-ar fi furnizat opioide lui Prince sau unui intermediar.

Prince, unul dintre cei mai inventivi artişti

Prince a murit la vârsta de 57 de ani, iar trupul neînsufleţit al cântăreţului american a fost incinerat trei zile mai târziu, în cadrul unei ceremonii private, urna cu cenuşa artistului fiind depozitată într-un loc secret.

Cântăreţ, compozitor şi instrumentist, considerat unul dintre cei mai inventivi muzicieni din epoca modernă, Prince s-a inspirat din artişti aparţinând unor genuri muzicale diferite, precum James Brown, The Beatles şi Jimi Hendrix. Printre piesele sale de succes se numără „Little Red Corvette“, „Let's Go Crazy“, „When Doves Cry“, „Cream“ şi „Get Off“. Originar din Minneapolis, a devenit cunoscut la sfârşitul anilor 1970 cu piesa „Wanna Be Your Lover“ şi în următoarele decenii a cucerit publicul şi topurile muzicale cu albume precum „1999“ şi „Purple Rain“.

Prince a câştigat şapte premii Grammy şi cele 39 de albume ale sale s-au vândut în peste o sută de milioane de copii. Artistul a câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec original, în 1985, cu single-ul „Purple Rain“, de pe coloana sonoră a filmului omonim.