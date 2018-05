Sora actriţei Meghan Markle lansează critici la adresa Palatului Kensington, înainte de nunta regală: care e motivul VIDEO

Samantha Markle, în vârstă de 53 de ani, a spus că tatăl ei este devastat pentru că nu va putea participa la nunta fiicei sale cu prinţul Harry, care va avea loc sâmbătă, 19 mai , şi că acesta nu a primit niciun mesaj de la Palatul Kensington, scrie The Sun, citat de News.ro.

„Este supărat. Voia să meargă, dar medicul i-a spus că are nevoie de o intervenţie chirurgicală“, a spus Samantha Markle pentru The Sun . Ea a precizat că Thomas Markle „s-a internat anonim“ în spital, pentru a evita atenţia presei. The Sun notează că nu a existat niciun indiciu că acesta şi-a părăsit locuinţa din Rosarito, Mexic.