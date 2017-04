Shia LaBeouf va petrece o lună într-o cabană din Finlanda, singur, în cadrul unui proiect artistic

Singura cale de comunicare cu lumea exterioară va fi realizată prin mesaje text pe care starul hollywoodian le va schimba cu vizitatorii unui muzeu din Helsinki, precizează AP.

Acest proiect, intitulat #ALONETOGETHER, îi va include şi pe Nastja Ronkko şi Luke Turner, doi membri ai colectivului artistic înfiinţat de Shia LaBeouf.

Începând de miercuri, 12 aprilie, cei trei artişti vor locui singuri - fiecare într-o cabană - din Laponia.

Vizitatorii muzeului Kiasama din Helsinki vor putea să comunice cu LaBeouf, Ronkko şi Turner prin SMS-uri. Cei trei pot să răspundă întrebărilor ce le vor fi adresate de vizitatorii muzeului, însă nu au voie să comunice între ei.

Proiectul beneficiază şi de un livestream. Difuzat pe site-ul muzeului Kiasama, un video feed va transmite imagini cu vizitatorii muzeului şi va afişa mesajele text schimbate de aceştia cu cei trei artişti.

Cel mai recent film al starului american, „Man Down“, a dezamăgit în box office, vânzând un singur bilet în weekendul premierei sale din Marea Britanie.

Shia LaBeouf, născut pe 11 iunie 1986, la Los Angeles, şi-a început cariera ca actor pentru Disney Channel, în 1999, şi a devenit faimos datorită rolului din franciza „Transformers“.

Între filmele din distribuţia cărora a făcut parte se numără „Indiana Jones şi regatul craniului de cristal/ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull“ (2008), de Steven Spielberg, şi cele două producţii „Nymphomaniac“ (2013 şi 2014), de Lars Von Trier. În ultimii ani a optat tot mai mult pentru roluri din filme independente, precum „American Honey“, care a avut premiera la Cannes 2016.

După ce a jucat în filme produse cu sume uriaşe de marile studiouri de la Hollywood, precum cele din franciza „Transformers“ şi „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull“, actorul american Shia LaBeouf s-a concentrat în ultimii câţiva ani pe proiecte independente, care au avut un succes îndoielnic. A fost lăudat pe rolul din filmul „American Honey“ din 2016, însă alte filme ale sale, precun „The Company You Keep“ şi „Charlie Countryman“ au fost desfiinţate de critici şi ignorate de spectatori.

În schimb, mass-media s-a concentrat pe viaţa din afara marelui ecran a actorului american, marcată de câteva arestări cauzate de consumul excesiv de alcool şi câteva instalaţii artistice inedite şi controversate - cea mai recentă fiind o instalaţie de protest la adresa mandatului prezidenţial al lui Donald Trump.