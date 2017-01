Shannen Doherty a încheiat şedinţele de radioterapie: care este starea de sănătate a actriţei FOTO

Vineri, ea a mulţumit echipei de medici care a ajutat-o pe parcursul tratamentului - „Mulţumesc Vantage Oncology şi doctorului Leslie Botnick. Mulţumesc tuturor celor care lucraţi acolo“ - şi a adăugat că speră ca pe unii dintre ei să nu mai fie nevoită să îi întâlnească.

În luna noiembrie 2016, ea a suportat o intervenţie de reconstrucţie mamară, în urma dublei mastectomii pe care a efectuat-o în vara acestui an.

Lupta cu cancerul, arătată fanilor pe reţelele sociale

Diagnosticată în 2015 cu cancer mamar, boală care mai târziu s-a răspândit în organism, Shanne Doherty şi-a ţinut fanii permanent la curent cu starea sa de sănătate.

Pe conturile sale de pe reţelele sociale, Shannen Doherty a făcut o expunere a luptei ei împotriva cancerului prin intermediul unor fotografii extrem de sincere şi emoţionante. „Multiplele chipuri ale cancerului. Ziua de chimioterapie. Ceea ce numim «Diavolul Roşu» îmi este injectat prin intermediul perfuziilor din pieptul meu“, scria ea în dreptul unei fotografii. De asemenea, actriţa a arătat că soţul ei, Kurt Iswarienko, şi mama ei i-au fost mereu alături. „Uneori nu există nimic care să te ajute să treci peste obstacole în afară de iubirea mamei. Îţi mulţumesc mamă pentru că întotdeauna mi-ai fost alături şi ai fost atât de puternică. Te iubesc!“, este un alt mesaj al actriţei.

Cum s-a confruntat cu boala nemiloasă

Shannen Doherty a povestit ce înseamnă lupta cu această boală necruţătoare. „Necunoscutul este întotdeauna cea mai înfricoşătoare parte. Chimioterapia va funcţiona? Radioterapia va funcţiona? Va trebui să trec iar prin aceste etape sau o să am un cancer secundar? Orice altceva este uşor de gestionat. Durerea e uşor de gestionat, a trăi fără sâni e uşor, dar grija pentru viitorul tău te macină şi modul în care viitorul tău îi afectează pe cei care te iubesc“, a zis ea.

Shannen Doherty a găsit sprijin în echipa de doctori care s-a ocupat de ea, alături de ea fiind chiar şi chirurgul care a efectuat mastectomia şi care a încercat să nu o lase afectată de operaţie. O experienţă emoţionantă pentru Doherty a fost alegerea unui sutien nou. „A fost traumatic şi oribil, nu credeam că o să mai port sutien. Am mers cu mama mea, am probat un sutien şi am început să plâng. Am mers în maşină şi am plâns“, spune actriţa.

Pierderea părului, o motivaţie

O altă experienţă traumatizantă a fost piederea părului, cu care s-a făcut remarcată atunci când o interpreta pe Brenda Walsh în „Beverly Hills 90210“. Din fericire pentru ea, alături i-au fost mama, cei mai buni prieteni şi soţul ei. Cu ajutorul lor a transformat un moment sfâşietor într-unul motivaţional, arătând tuturor clipa în care s-a ras în cap. „După al doilea tratament, părul mi se rărea. L-am periat şi începuse să îmi cadă. Îmi amintesc că ţineam în mâini bucăţi de păr, fugeam spre mama plângând şi îi ziceam: «Mamă, părul meu, părul meu, părul meu!». Mă înnebunea. Voiam să iau forfecele şi să îl tai. Mama mi-a prins părul într-o coadă de cal şi l-a tăiat, dar tot cădea“, arată ea. În cele din urmă, actriţa a decis să se radă complet, dar înainte a încercat mai multe tipuri de frizuri.

FOTO ET Online

Shannen Doherty a descris şi lupta intensă pe care o duce cu boala. „După chimioterapie trebuie să te duci mereu la baie. Vomiţi în fiecare secundă. După prima şedinţă am pierdut patru kilograme, instantaneu. Nu trebuie să te mişti, nu poţi sta în maşină, nu poţi să mânânci. Soţul meu m-a luat cu maşina după şedinţă, a trebuit să mă pună pe perfuzii ca să mă hidrateze. Nu se întâmplă nimic în corpul tău, totul iese afară“, a zis ea.

FOTO ET Online

Actriţa crede că nimeni nu ar trebui să fie ruşinat de felul în care boala schimbă fizic o persoană. „Din cauza medicamentelor îmbătrâneşti şi te poţi îngrăşa, sunt reacţii diferite în corp. De aceea, nu vreau ca cineva care îmi face o poză să se minuneze de felul în care arăt. Am vrut să spun asta, cum cred eu că e mai bine. De asemenea, e uşor de trăit cu cancerul dacă ştiu că pot ajuta cel puţin o persoană“, a concluzionat ea.

Shannen Maria Doherty, născută pe 12 aprilie 1971, este actriţă, producătoare şi scriitoare. A devenit cunoscută pe plan internaţional graţie rolurilor Brenda Walsh din serialul „Beverly Hills 90210“ şi Prue Halliwell din serialul „Charmed“.