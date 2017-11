Prinţul Harry şi Meghan Markle au făcut dezvăluiri despre relaţie şi logodnă: cum a cerut-o în căsătorie şi povestea inelului. „A fost dragoste la prima vedere“

Reprezentanţii Palatului Kensington au anunţat că Prinţul Harry şi Meghan Markle se vor căsători în primăvara anului viitor.

Cei doi tineri au apărut vădit entuziasmaţi în grădinile palatului Kensington, pentru o scurtă şedinţă foto, prilej cu care prinţul a mărturisit că s-a îndrăgostit la prima vedere de logodnica sa şi că este foarte încântat că se va căsători. Meghan Markle, uşor timorată, a ezitat să dea curs solicitărilor de a se săruta cu alesul său, însă a arătat jurnaliştilor inelul de logodnă.

La doar câteva ore, cuplul a oferit mai multe detalii despre relaţia lor în primul interviu împreună, acordat uneia dintre cele mai apreciate prezentatoare BBC, Misha Husain.

Actriţa a dezvăluit că a fost atât de entuziasmată şi de emoţionată când prinţul s-a pus în genunchi încât nici nu l-a lăsat să-şi termine declaraţia de dragoste. Markle a subliniat că a fost un moment extrem de romantic şi neaşteptat, având în vedere că s-a întâmplat într-o seară în care găteau împreună.

„A fost o surpriză incredibilă. A fost atât de drăguţ şi de natural, foarte romantic. S-a pus în genunchi, dar eu nici măcar nu l-am lăsat să-şi termine cererea în căsătorie“, a declarat Meghan Markle.

„Da, nici măcar nu m-a lăsat să-mi duc propoziţia până la capăt, m-a întrerupt zicându-mi «Pot să spun da acum?». Apoi ne-am îmbrăţişat mult şi rămăsesem cu inelul în mână. «Să-ţi dau inelul?», «Ah, da, inelul!». A fost un moment foarte plăcut, intim şi cred că am reuşit să o iau prin surprindere“, a completat prinţul Harry.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle are "thrilled and happy" to be engaged. pic.twitter.com/HBz30SbZVE