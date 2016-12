George Michael a murit. Povestea cântăreţului Wham! care şi-a continuat cariera solo şi a devenit cel mai mare star pop din Marea Britanie

După succesul timpuriu în duo-ul Wham! el a continuat să-şi construiască o carieră solo care i-a adus o serie de premii şi l-a făcut multi-milionar.

Însă pe parcursul timpului au existat momente când lupta cu drogurile şi întâlnirile cu poliţia au lansat titluri sinistre pe paginile ziarelor care au ameninţat să eclipseze talentele sale muzicale.

Copilărie nefericită

George Michael s-a născut sub numele Georgios Kyriacos Panayiotou în nordul Londrei, la 25 iunie 1963. Tatăl său a fost un restaurator cipriot grec care a venit în Marea Britanie în anii 1950, iar mama sa a fost o dansatoare engleză.

Copilăria sa nu a fost pe de-a întregul fericită. Michael şi-a amintit mai târziu că părinţii săi au lucrat în mod constant pentru a-şi îmbunătăţi starea financiară, lăsând puţin timp pentru momente de afecţiune. „N-am fost lăudat, nu am fost susţinut niciodată“, spunea George Michael despre perioada lui de formare.

S-a mutat cu familia sa în Hertfordshire, în adolescenţă, şi l-a întâlnit pe Andrew Ridgeley, elev la o şcoală locală. Cei doi au descoperit că au un interes comun în muzică şi împreună cu un grup de prieteni au format o trupa de ska, The Executive, cu o existenţă scurtă.

Succes meteoric cu Wham!

În 1981, Michael şi Ridgeley au format Wham!. Prima lansare, Wham Rap!, nu a reuşit să intre în topuri, dar următoarea, „Young Guns (Go for It!)“ a dat încredere grupului, după ce le-a fost cerut în ultimul moment să-l cânte la Tops of the Pops. Albumul a crescut rapid până pe locul 3 în topurile din Marea Britanie.

Cele trei albume apărute între 1983 şi 1986 - „Fantastic“, „Make It Big“ şi „The Final“ rezumă foarte bine istoria relativ scurtă, dar intensă, a grupului. Cei doi tineri muzicieni au lansat multe piese de succes, precum „Last Christmas“, „Club Tropicana“, „Wake Me Up Before You Go Go“, „Everything She Wants“, „I'm Your Man“, „Freedom“ şi „The Edge of Heaven“.

Duo-ul a adoptat iniţial o imagine de rebeli îmbrăcaţi în piele, interpretând cântece cum ar fi „Bad Boys“, dar s-a îndreptat ulterior către o abordare orientată mai mult spre pop, de tipul hit-ului mondial „Wake Me Up Before You Go-Go“, membrii trupei schimbând pielea pentru o ţinută mai la modă.

Pe cont propriu

Pentru Michael, în principal frontman al trupei, era aproape inevitabil ca el să meargă în cele din urmă pe cont propriu. Single-ul din 1984, „Careless Whisper“, deşi a fost co-scris de Ridgeley, era menit ,de fapt, a fi un efort solo al lui George Michael. Într-adevăr, a fost creditat către Wham!, în colaborare cu George Michael în SUA.

Wham! s-a destrămat în cele din urmă în 1986, iar în primăvara anului următor Michael a lansat „I Knew You Were Waiting (For Me)“, un duet cu unul dintre idolii săi muzicali, Aretha Franklin.

A început, de asemenea, să experimenteze îndoieli cu privire la sexualitatea sa. Într-un interviu pentru „The Independent“ a pus depresia de după Wham! pe seama revelaţiei că nu era bisexual, ci homosexual.

Depresie şi succes

Michael a petrecut cea mai mare din 1987 înregistrând primul său album solo, „Faith“, care a fost lansat în toamna acelui an. Acesta a ajuns în topurile din Marea Britanie şi SUA şi a vândut mai mult de 25 de milioane de exemplare, câştigând şi un premiu Grammy în 1989.

Primul single de pe album, „I Want Your Sex“, a cauzat unele controverse, mai ales la posturile de radio din SUA. Mulţi au refuzat să-l difuzeze, în timp ce alţii au transmis o versiune care înlocuia cuvântul „sex“ cu „dragoste“. În orice caz, single-ul a ajuns în top trei pe ambele părţi ale Atlanticului.

Un turneu mondial din 1988 a consolidat statutul lui Michael de superstar pop, deşi turneele constante şi adularea a mii de fete adolescente l-au epuizat şi i-au exacerbat perioadele de depresie, cu care începuse să se confrunte în mod regulat.

Într-adevăr, el a refuzat să promoveze al doilea album, „Listen Without Prejudice Vol. 1“ şi niciun videoclip nu a fost făcut pentru a sprijini single-urile lansate. O lucrare mult mai introspectivă decât „Faith“, albumul a avut ca ţintă un public mai matur.

Aceasta nu a reuşit să atingă succesul muncii sale anterioare în SUA, deşi au existat păreri contrastante în Marea Britanie, unde de fapt a depăşit „Faith“.

FOTO GettyImages/Guliver

În timp ce cânta la un concert din Rio în cadrul turneului „Cover to Cover“ din 1991, l-a întâlnit pe Anselmo Feleppa, omul care urma să îi devină partener, cu toate că Michael încă nu declarase public că era homosexual. Relaţia lor a fost de scurtă durată, după ce Feleppa a murit în urma unei hemoragii cerebrale în 1993.

„Plans for Listen Without Prejudice Vol. 2“ a fost lansat în mijlocul unei dispute juridice cu compania de discuri Sony. În ceea ce s-a dovedit a fi o luptă lungă şi costisitoare, Michael a rupt în cele din urmă relaţia sa cu Sony.

În noiembrie 1994, Michael a lansat single-ul „Jesus to a Child“, un tribut pentru iubitul său mort, Feleppa. Acest a ajuns direct numărul 1 în topurile din Marea Britanie. Single-ul a apărut pe albumul „Older“.

Moartea mamei l-a împins aproape de sinucidere

O lucrare închisă şi uneori melancolică, „Older“ conţinea un număr de referiri la sexualitatea lui Michael, iar imaginea sa a adus o tunsoare scurtă şi haine de piele în locul părului lung şi al bărbii.

Albumul a fost un mare succes în Marea Britanie şi Europa, dar a realizat vânzări dezamăgitoare în Statele Unite, unde publicul părea încă să tânjească după superstarul pop Michael, mai degrabă decât după artistul mai serios la care George Michael aspira să devină.

A fost votat cel mai bun artist britanic la Brit Awards şi a câştigat titlul de compozitor al anului pentru a treia oară la premiile Ivor Novello.

Dezvăluirea

Moartea de cancer mamei sale l-a adus într-o altă rundă de depresie. El a declarat pentru revista „GQ“ că a luat în considerare sinuciderea şi a fost descurajat doar de susţinerea noului său partener, Kenny Goss.

În aprilie 1998, a fost arestat într-o toaletă publică din Beverly Hills, de către un poliţist sub acoperire şi a fost acuzat de angajarea într-un act indecent. A fost amendat şi condamnat la 80 de ore de muncă în folosul comunităţii.

Incidentul l-a convins în cele din urmă să scoată la iveală sexualitatea sa şi relaţia cu Kenny Goss, un om de afaceri din Dallas.

FOTO „Daily Mail“/ Redferns

A continuat să înregistreze, lansând un album de piese cover în 1999 intitulat „Songs from the Last Century“, înainte de a petrece doi ani pentru scrierea şi înregistrarea albumului „Patience“, care a fost lansat în 2004.

Acesta a fost văzut ca o revenire, obţinând un succes instantaneu în Marea Britanie şi ajungând chiar pe locul 12 în Statele Unite, o piaţă care părea a-l fi respins.

După lansarea „Patience“ el a declarat pentru BBC că nu va mai face albume pentru vânzarea către public, preferând să producă muzică pentru download-uri gratuite şi a cerut fanilor să contribuie cu bani către caritate.

În 2006, Michael a pornit în primul său turneu în direct din ultimii 15 ani şi a devenit primul artist care a cântat pe stadionul Wembley, chiar după ce a fost redeschis.

FOTO „Daily Mail“/ Shutterstock

O viaţă privată tumultoasă

Viaţa sa privată a continuat să domine prima pagină a ziarelor. În februarie 2006 a fost arestat şi acuzat de posesie de droguri din clasa C, iar în luna iulie a acestui an, „News of the World“ a lansat acuzaţii că el s-a angajat în activităţi sexuale la London Hampstead Heath.

Michael a ameninţat că va da în judecată fotografii pentru hărţuire, dar a recunoscut că de multe ori a ieşit noaptea căutând ceea ce el a numit „sex anonim şi fără obligaţii“.

În august 2010, a fost condamnat la opt săptămâni de închisoare după ce a pledat vinovat că a condus sub influenţa drogurilor. A fost eliberat după ce a ispăşit jumătate din sentinţă.

Chiar înainte de începerea unui concert la Praga, în 2011, George Michael a anunţat că s-a despărţit de partenerul său, Kenny Goss, cu doi ani mai înainte, dând vina pe dependenţa lui Goss de alcool şi de propriile sale bătălii cu drogurile.

George Michael a fost un om al cărui talent l-a făcut o stea la nivel mondial, deşi el nu a fost niciodată confortabil în acest rol. Michael a recunoscut că, o dată, în tinereţe, figura adorată de mii de fani a fost doar un fel de alter-ego trimis pe scenă pentru a îndeplini un rol.

A luptat din greu pentru a fi acceptat în calitate de cântăreţ, compozitor şi producător serios şi şi-a adaptat cu succes stilului pentru a se potrivi unui public mai matur, toate în timp ce se lupta cu depresia şi îndoielile asupra sexualităţii sale.

George Michael va fi amintit ca unul dintre muzicienii de durată ai generaţiei anilor '80.

George Michael fotografiat de paparazi, în luna septembrie. Foto Guliver/ Splash News