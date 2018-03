Oana Pellea, critici dure pentru cei care îl laudă pe Andrei Gheorghe, dar care nu i-au oferit un loc de muncă: „E chiar scârbos“

Oana Pellea a scris pe Facebook un text dur la adresa celor care îl laudă postmortem pe omul de radio şi TV Andrei Gheorghe, dar care „nu au avut puterea să treacă peste cinismul lui superinteligent“ pentru a-i oferi chiar un loc de muncă.

„Toţi cei care vorbesc acum despre Andrei laudativ... câţi i-aţi oferit de muncă ... câţi i-aţi oferit un job care să fie la înălţimea inteligenţei şi culturii lui, câţi aţi avut puterea să treceţi de cinismul lui superinteligent, de mistoul trist şi de privirea lasăr, să acceptaţi adevărul frust ce-l aruncă în faţă oricui? Omul ăsta, ca şi mulţi alţii, merită mult mai multă atenţie, căldură, merită să fie investit cu mult mai multă încredere şi chiar iubire“, a scris Oana Pellea.

Mai mult, actriţa spune că cei care îl pomenesc acum laudativ profită, de fapt, de trecerea jurnalistului în nefiinţă pentru „a se pune în valoare tot pe ei“.

„E chiar scârbos că cei ce l-au înjurat, luftat, blocat îl laudă şi pomenesc acum profitând de plecarea lui ca să se pună în valoare tot pe ei... mi-e ruşine de ruşinea lor. Andrei... go your way!“, a conchis Oana Pellea.

„În opinia mea, mintea sa sclipitoare, combinată cu afurisenia sa binecunoscută, ar fi încăput bine între hotarele formatului meu de televiziune“, şi-a început Marina Almăşan mărturisirea.

„Eu « l-am propus mai departe», însă obiecţii au fost destule, sub diferite motive (inclusiv că «are dantura stricată»). Am stat mult timp pe gânduri, până să-i comunic «verdictul». L-a primit cu seninătate: «Mă aşteptam», mi-a spus. «Îmi pare rău, aş fi avut nevoie de asta, ar fi fost un balon de oxigen pentru mine». N-am înţeles atunci exact la ce se referea, am înghiţit în sec (chiar credeam în varianta aceasta de «coprezentator») şi...am căutat în continuare“, mai spune Marina Almăşan, care prezintă acum programul împreună cu actorul Claudiu Bleonţ.

Omul de radio a mai spus că s-a făcut chiar şi o şedinţă în care s-a discutat ce a spus într-o emisiune, „era ceva inocuu, o prostie“, dar şi că se dorea lucruri care să nu deranjeze, „în primul rând pe cei din interior.“