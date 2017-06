Moartea actriţei Carrie Fisher, survenită anul trecut, a fost cauzată de apnee în somn

Fisher a murit la vârsta de 60 de ani, pe 27 decembrie, la patru zile după ce a intrat în stop cardiorespirator în timpul unui zbor de la Londra la Los Angeles, fiind spitalizată de urgenţă.

Ea a militat pentru sprijinirea persoanelor cu probleme mentale şi a vorbit adesea despre lupta sa cu tulburarea bipolară de care suferea şi cu dependenţa de cocaină.

În afara filmelor sale, Fisher a fost şi o scriitoare populară şi umorist, iar memoriile "The Princess Diarist" au fost lansate la câteva săptămâni după moartea ei.

Legiştii din Los Angeles, care au examinat corpul actriţei pe 30 decembrie, au constatat că a murit din cauza apneei în somn şi a "altor factori nedeterminaţi", se arată în comunicatul medicilor. Actriţa a suferit şi de arteroscleroză şi a consumat droguri, potrivit comunicatului.

Carrie Fisher provenea dintr-o familie de la Hollywood, fiind fiica actriţei Debbie Reynolds şi a cântăreţului Eddie Fisher.

La o zi după moartea ei, Reynolds, care a jucat în muzicalul "Cântând în ploaie/ Singing in the rain", a suferit un infarct şi a murit la vârsta de 84 de ani. Eddie Fisger a murit în 2010.

Carrie Fisher, născută pe 21 octombrie 1956, a devenit celebră cu rolul Prinţesei Leia din trilogia iniţială a francizei ”Star Wars” (1977-1983), pe care l-a reluat şi în cel mai recent film din această serie, ”Star Wars: Trezirea Forţei”. S-a remarcat şi în alte filme, precum ”Şampon/ Shampoo” (1975), ”Fraţii Blues/ The Blues Brothers” (1980), ”Hannah şi surorile ei/ Hannah and Her Sisters” (1986), ”Vecinii/ The Burbs” (1989) şi ”Când Harry a cunoscut-o pe Sally/ When Harry Met Sally” (1989). Actriţa americană a scris patru romane şi trei volume de memorii şi a fost căsătorită cu muzicianul Paul Simon în perioada 1983-1984.